Стресс постоянно присутствует в нашей жизни. Причинами стресса являют переполненные троллейбусы, метро, пробки, плохая экология, давка в транспорте и так далее. Многие люди стремятся избежать постоянного утреннего стресса по поездке на работу и некоторые из них находят выход. Это домашний бизнес.

Преимущества домашнего бизнеса неоспоримы. Это гибкий график работы, экономия времени, которое тратится на дорогу, независимость и большее внимание семье и детям.

Однако не все способны успешно осуществлять ведение домашнего бизнеса. Многие просто не умеют управлять личным временем и зачастую тратят его на домашние дела, вместо того, чтобы заняться работой, тогда как рабочий график на предприятии дисциплинирует.

Ответьте на вопросы.

Прежде чем начинать ведение домашнего бизнеса, необходимо оценить свои организационные способности. И, прежде всего, начать с организации самого себя. Для этого лучше всего ответить на вопросы:

- Вам не нравится Ваша текущая работа? Почему?

- Какие ваши навыки можно выгодно использовать?

- Есть ли у Вас необходимый опыт в бизнесе, который стремитесь начать?

- Какие имеются ресурсы, которые могут быть использованы?

- Как ваша семья относится к домашнему бизнесу?

- Как это может повлиять на вашу повседневную жизнь?

- Как вы думаете организовать свое рабочее место?

- Есть ли у вас капитал, на который вы будете жить, прежде чем ваши дела пойдут в гору?

- Есть ли у вас необходимые приспособления?

- Желаете ли вы учиться, если будут нужны дополнительные знания?

- Вы начинаете с пустого места или у вас уже имеются необходимые для ведения бизнеса связи?

Прежде чем начать домашний бизнес, необходимо честно ответить на все эти вопросы и реально оценить свои возможности, не строя воздушных замков и не подвергаясь легкомыслию. Отсутствие ответа на один вопрос означает нерешенную проблему, которая обязательно возникнет в будущем. Как вы считаете, эта проблема сможет нанести ущерб вашему бизнесу? И что можно сделать сейчас, чтобы это проблемы не возникло?

Положительные и отрицательные стороны домашнего бизнеса

В домашнем бизнесе, безусловно, есть свои положительные и отрицательные стороны. К положительным можно отнести значительную экономию средств на транспорт, билеты, обеды, костюмы, оборудование офиса и так далее. Но если присмотреться глубже, то в наличии офиса есть и свои преимущества. Там вы будете заниматься именно работой, а не домашними заданиями с детьми и болтовней с подругой, которая некстати пришла в гости. Домашний бизнес требует гораздо больше дисциплинированности, чем обычный, так как подразумевает собой множество соблазнов.

Отсутствие контролирующего начальства сможет сыграть с начинающим бизнесменом злую шутку. Многие оттягивают момент начала неприятной работы, подвергая тем самым свой домашний бизнес огромному риску. Ведь промедление и застой в бизнесе подобны смерти. Теперь планирование рабочего дня, организация рабочего места оргтехникой, а также другие обязанности, о которых раньше заботилось начальство, переложится на ваши плечи. Сможете ли вы самостоятельно справиться со сменой катриджей или обновлением программного обеспечения компьютера? Прежде чем уволиться с прежней работы, необходимо действительно реально оценить свои возможности и слабые места.

Еще одной неприятностью может быть отсутствие больничного. Так как все люди время от времени болеют, временная нетрудоспособность не вовремя сможет не только нанести урон вашему бизнесу, но и оставить вас и вашу семью без средств к существованию.

Помимо этого, вы обязательно должны учитывать отношение вашей семьи к затеянному бизнесу, а также их личные дела и предпочтения. Например, ваша дочь каждый вечер пятницы приглашает домой подруг и включает музыку, а вам в это время необходимы сосредоточенная работа ил диалог с клиентом. Распределение интересов является важным моментом при ведении домашнего бизнеса.



