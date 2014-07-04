Это была худшая неделя для нефти Brent

В пятницу утром цены на нефть марки Brent держатся чуть выше $111 за баррель. Вчерашнее падение цены резко притормозил отчет о сократившемся коэффициенте безработицы в США и превзошедшего прогнозы отчета по занятости NonFarmPayrolls. Благодаря улучшению прогнозов потребления нефть сегодня стабилизируется, но за неделю уже показала максимальный спад с начала января, потому что рынок мало беспокоится о перебоях в снабжении. Экономической статистики, способной повлиять на ценовую динамику нефти, на сегодняшний день не запланировано. Рынок нефти также должен взять паузу, потому что торговые площадки в США сегодня не работают по случаю празднования Дня Независимости.

По оценкам аналитиков, эта неделя была худшей для Brent. На момент написания материала фьючерсы на Brent подорожали на 0,04% до $111,07 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,08 до $103,96. За неделю Brent, вероятно, подешевеет еще на 2 процента, а WTI - на 1,7 процента.

"Опасения по поводу снабжения снижаются, но цены держатся на высоком уровне за счет Ирака. Улучшение прогнозов потребления сочетается с опасениями за поставки. В таких условиях продают только храбрецы", - сказал вице-президент консалтинговой фирмы IHS Energy Insight Виктор Шум. По его мнению, цена на американский эталон не должна упасть ниже $100 за баррель.

Сейчас инвесторы внимательно следят за переговорами о ядерной программе Ирана, в результате которых могут смягчить санкции (в том числе касающиеся экспорта иранской нефти). Что касается Ливии, ранее на этой неделе премьер-министр объявил окончание нефтяного кризиса, во время которого экспорт из страны почти остановился.

Виктор Шум также отметил, что если бы не Ирак, цены на нефть были бы намного ниже — за счет повышения поставок из Ливии и Ирана.

Спрос на нефть должен вырасти — так считают специалисты, оценивая макроэкономические данные (производственную активность в США и Китае и занятость в США).

Есть и другие неоднозначные новости в нефтяной сфере. Например, в Ираке правительство автономной провинции Курдистан хочет подать в суд на центральное правительство, которое не признает право Курдистана на самостоятельный экспорт нефти. А в Сирии исламисты захватили крупнейшее в стране нефтяное месторождение — и хотя Сирия не входит в число крупных производителей нефти и не экспортировала нефть с 2011 года, новость может повлиять на характер изменений цены на нефтяные фьючерсы.