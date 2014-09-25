WTI торгуется в четверг у недельного пика

Нефть West Texas Intermediate торгуется у максимальной недельной отметки на фоне данных о сокращении запасов этого сырья в США. Brent в Лондоне держится вблизи вчерашнего уровня закрытия.

Фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке мало изменились в цене после вчерашнего роста на 1,4 процента. Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,27 миллиона баррелей до 358 миллионов баррелей, свидетельствуют данные Управления по энергетической информации. Согласно результатам проведенного агентством Блумберг опроса, ожидался рост этого показателя на 750 тысяч баррелей. Военная авиация США, Саудовской Аравии и ОАЭ нанесла удары по нефтеперерабатывающим заводам боевиков «Исламского государства» на востоке Сирии, следует из заявления Пентагона.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью- Йоркской товарной биржи к 8:08 мск упала в цене на 4 цента до $92,76 за баррель. Вчера контракты подорожали на $1,24 до $92,80, закрывшись на максимуме с 18 сентября.

Ноябрьские контракты на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe подешевели на 14 центов до $96,81 за баррель.