В России дефляция будет в августе?

Рост потребительских цен в августе будет минимальным (+0,1)% или даже ожидается снижение цен на 0,1%, за период с начала года инфляция составит 5,2-5,4%, за годовой период – 7,2-7,4%, - прогнозирует Минэкономразвития России по итогам мониторинга ситуации за прошедшую неделю с 1 по 7 августа. Вклад в снижение цен внес хороший урожай овощей и фруктов.



В июле потребительская инфляция составила 0,5% (в июне – 0,6%, в июле 2013 года – 0,8%), с начала года – 5,3%. За годовой период инфляция в июле снизилась до 7,5% с 7,8% в июне. По данным Росстата о наблюдении за ограниченным кругом продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, за период с 29 июля по 4 августа 2014 г. прирост потребительских цен - нулевой. С начала августа – прирост также нулевой, с начала года – на 5,4% (год назад за аналогичный период – прирост цен на 0,1% и 4,5% соответственно). За годовой период инфляция по состоянию на 4 августа составила 7,4 процента. На продовольственные товары в целом по группе в июле цены снизились на 0,1%, что обусловлено значительным удешевлением плодоовощной продукции.



На прошедшей неделе цены снизились еще на 0,1%. С начала года по 4 августа прирост цен составил 7,5% (+5,2% годом ранее). На плодоовощную продукцию цены в июле снизились на 8,1%, что связано с сезонными факторами, вместе с тем снижение было более существенным, чем обычно, что связано с высокой базой в начале этого года, когда наблюдался значительный рост. На прошедшей неделе снижение – еще на 2,8%. С начала года по 4 августа прирост цен составил 6,5%. За годовой период цены снизились на 2,7%. Картофель в июле подешевел на 18,0% (обычно цены продолжали расти, снижение цен наблюдалось лишь в 2011 и 2013 годах и не превысило 7,7%) после того, как с октября 2013 года по июнь 2014 года цены выросли в 2 раза. На прошедшей неделе снижение цен продолжилось - на 8,1%. За годовой период цены снизились на 7,8%. На овощи в июле цены снизились на 13,6%, на прошедшей неделе – еще на 4,9%. За годовой период цены ниже на 8,1%. На продовольственные товары без плодоовощной продукции цены высокими темпами растут с февраля. За февраль-июль цены выросли на 6,8%, в том числе в июле – на 1,0%, вследствие эффекта от ослабления рубля в первом квартале текущего года, а затем и ограничений поставок по импорту отдельных продовольственных товаров. За период с 29 июля – 4 августа цены выросли еще на 0,2%.



С начала года по 4 августа рост цен в 2 раза выше прошлогоднего – 7,5% против 3,6%. На мясо птицы (куры) цены растут высокими темпами с мая, вследствие переключения потребительского спроса с подорожавшего мяса свинины. В июле цены выросли на 4,3%, на прошедшей неделе рост цен продолжился – + 0,9%. С начала года по 4 августа прирост цен составил – 14,8% (годом ранее цены снизились на 6,7%). На яйца в июле наблюдался скачок роста цен – на 10,9%, вследствие переключения спроса с рынка подорожавших мясных продуктов. Вместе с тем, за первую неделю августа цены снизились на 1,3%. За годовой период по состоянию на 4 августа прирост цен составил 26,1%. На свинину рост цен в июле замедлился до 1,0% после того как с апреля по июнь цены выросли на 17,2%. На прошедшей неделе цены выросли незначительно – на 0,1%. С начала года прирост цен на 19,1% (годом ранее цены снизились на 4,1%), вследствие сокращения импортных поставок. На говядину с марта сохраняется более умеренный рост цен, чем на другие виды мяса. В том числе в июле цены выросли на 0,7%. На прошедшей неделе прирост цен на 0,1%. С начала года цены выросли на 3,5% (год назад – снижение на 1,4%). В июле сахар подорожал на 1,6%, что обусловлено сезонным ростом спроса. На прошедшей неделе цены выросли еще на 0,6%. С начала года прирост цен составил 20,7% против 4,6% годом ранее. На хлеб и хлебобулочные изделия цены в июле, как и в июне, выросли на 0,7%. На прошедшей неделе цены выросли на 0,2%. С начала года прирост цен составил 3,6% (6,3% годом ранее). На молоко и молочную продукцию в июле цены выросли на 0,3% (обычно цены практически не растут или снижаются), на фоне сокращения объемов производства с начал года. На прошедшей неделе прирост цен нулевой. С начала года по 4 августа цены выросли на 9,0% против 3,5% годом ранее.

На прошедшей неделе усилился рост цен на водку до 0,9% вследствие повышения минимальных розничных цен с 1 августа. С начала года по 4 августа водка подорожала на 17,2% (+25,1% годом ранее). На непродовольственные товары с начала года сохраняется умеренный рост цен. За январь-июль цены выросли на 3,3% (годом ранее – прирост составил 2,2%), в том числе в июле - на 0,4%. В июле рост цен на бензин усилился более чем в два раза относительно июня – прирост цен на 1,5% (+0,6% в июне). На прошедшей неделе цены выросли еще на 0,3%. С начала года цены выросли на 5,6% (+2,6% годом ранее). Цены на услуги в июле выросли на 1,4% (+3,1% в июле 2013 года). С начала года прирост цен на 5,2% выше, чем год назад (+6,2%). Услуги, оказываемые населению организациями ЖКХ, в июле подорожали на 3,0% (+7,4% годом ранее) в связи с начавшимся повышением тарифов на услуги естественных монополий с 1 июля, что внесло в инфляцию 0,3 п. п. На прошедшей неделе тарифы выросли на 0,1% (+4,8% с начала года). Услуги городского пассажирского транспорта в июле подорожали на 0,3% (+0,6% в июле 2013 г.). На прошедшей неделе цены выросли еще на 0,2%. С начала года по 4 августа прирост цен на 7,0% превысил прошлогодний (+6,0%).