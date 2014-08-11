Доллар теряет своих клиентов, компании переходят на другие валюты

Санкции со стороны ЕС и США в отношении России могут ускорить отказ от доллара, ситуация с которым остается в центре внимания с начала мирового финансового кризиса.



Изменения уже заметны в Гонконге. Там продажи доллара заставили центробанк провести валютные интервенции на сумму свыше 9,5 млрд долл. С начала июля для предотвращения резкого роста национальной валюты, поскольку санкции подогрели спекуляции относительно возможного притока российской наличности. Конечно, никто не предполагает, что в самое ближайшее время доллар лишится своего статуса основной валюты в бизнесе, но, несомненно, доминирование американской валюты находится под вопросом. Доля мировых валютных резервов в долларах уже сократилась с 72% в 2001 году до 61%. И эта тенденция только усиливается после мирового финансового кризиса, который начался в США, и после которого многие развивающиеся страны, включая Россию, стали чаще высказываться за ведение бизнеса в своих национальных валютах, пишет Bloomberg.



"Кризис заставил переосмыслить идею долларового мира, в котором мы живем. Этот неприятный поворот в отношениях между Россией и Западом, связанный с санкциями, может ускорить движение к мультивалютному миру", - считает главный стратег по рынку U.S. Trust, подразделения Bank of America по управлению капиталом.

По мнению эксперта, такие изменения в сторону мультивалютного мира могут длиться 25 лет, и при этом доллар будет занимать самое выгодное положение, даже в условиях увеличения роли других мировых валют. Второй по величине оператор беспроводной связи в России, компания МегаФон, санкции которой не коснулись, переводит средства в гонконгский доллар, о чем сказал в телефонном интервью агентству Bloomberg финансовый директор российской компании Геворк Вермишян. При этом традиционно компания миллиардера Алишера Усманова хранит свою иностранную валюту в долларах США и евро. ОАО ГМК Норильский никель, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, также хранит некоторую долю своих денежных средств в вышеуказанной азиатской валюте, о чем сообщили два источника, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться неназванными. В то же время официальный представитель компании Петр Лихолитов сказал, что компания хранит свои свободные денежные средства в совершенно различных валютах и инструментах. Представитель компании не прокомментировал информацию об использовании гонконгского доллара. А по данным Московской биржи, курс китайского юаня относительно российского рубля в последний день июля повысился до максимальной отметки с конца 2010 года.



"Теперь к заботам о политике ФРС, долларовом предложении в мире и кредитно-денежной политике в виде дополнительного багажа прибавились санкции. Получателям геополитических разногласий с США держать ликвидные долларовые активы рискованно", - полагает валютный стратег Citigroup Стивен Энгландер. Этот риск некоторые институты могут ощутить уже в ближайшее время, ведь по данным Организации всемирной межбанковской финансовой связи (SWIFT), по состоянию на январь 2014 года примерно 38,8% мировых платежей в стоимостном выражении были номинированы в долларах, в то время как в январе 2012 года данный показатель находился на отметке 29,7%. При этом доля транзакций в евро сократилась с 44% до 33,5% за тот же период времени. Доля доллара в валютных транзакциях также выросла. Так, доля сделок купли-продажи американского доллара составляла 87% в апреле 2013 года, что примерно на два процентных пункта выше, чем в 2010 году, о чем свидетельствуют данные Банка Международных расчетов. В апреле на валютные пары с участием доллара приходилось примерно 705 млрд долл. из среднего ежедневного показателя торгов североамериканских финансовых организаций в 811 млрд долл.



"Невозможно убежать из стратосферы,считает. Мы живем в долларовом мире, который доминирует надо всем, и как следствие, все и вся ощущают последствия, когда в системе происходят сбои. Но при этом хорошей альтернативы этой системе пока нет", - говорит старший валютный стратег Societe Generale SA Себастьян Гали. Китай принимает меры для более широкого использования своей национальной валюты в международной торговле. Народный банк Китая договорился о валютных свопах со Швейцарией в июле, а в прошлом году аналогичная договоренность была достигнута с Европейским центральным банком. Также Китай впервые разрешил компаниям проводить клиринг сделок в юанях в Лондоне и Франкфурте.