РФ заменит европейские и американские товары продуктами из Латинской Америки и Турции

Россия планирует заменить запрещенные импортные продукты из ЕС, США, Норвегии, Австралии и Канады товарами из стран Латинской Америки и Турции, об увеличении импорта с которыми уже ведет переговоры Россельхознадзор.

В пятницу Россельхознадзор встречался с компаниями, импортирующими в Россию продовольствие, чтобы обсудить новые страны для закупок, сказала Рейтер представитель ведомства Юлия Трофимова.

В 2013 году Россия, как следует из данных International Trade Center при ООН и ВТО, потратила около $9,2 миллиарда, закупая продукты, которые сейчас оказались под эмбарго, и теперь значимая часть этого объема может быть получена из Латинской Америки и Турции.

С 7 августа сроком на год Россия запретила ввоз молочной продукции, мяса, рыбы и морепродуктов, овощей и фруктов из ЕС, США, Норвегии, Австралии и Канады, которые ранее ввели ряд санкций против РФ на фоне конфликта на Украине.

По ее словам, по мясу "Латинская Америка (Бразилия, Перу) готова поставлять довольно большие объемы... Плюс другие страны выразили желание увеличивать поставки", а по молочной продукции "Бразилия и Чили хотят увеличить поставки".

Министр сельского хозяйства России Николай Фёдоров сказал на брифинге в четверг, вскоре после объявления списка, что запрет может привести к кратковременному скачку цен, и добавил, что "черный список" может быть сокращён.