Фондовый рынок рухнет в 2016 году: финальный отсчет уже начался

Пол Фаррелл, штатный специалист по Армагеддону на MarketWatch написал очередную апокалиптическую колонку, в которой предсказывает страшные бедствия на рынках 2016 года. Она получилась очень эмоциональной и страшной, но, к сожалению, на мой взгляд, крайне бездоказательной и пустоватой. В качестве пятничного чтива я перевела ее для вас — просто чтобы вы представляли себе, какие страшилки сегодня популярны на Уолл-стрит.



«Нет, это не предупреждение о незначительной коррекции. Это — начало обратного отсчета времени до катастрофы, которая ждет рынки в 2016 году. Занесите в свои планы пункт «потерять примерно 50% капитализации».

Большинство инвесторов не хотят и слышать про обратный отчет, но это банальные основы психологии. Они будут заряжать себя на бычий боевой клич, на то, что Nasdaq будет продолжать неуклонный рост до нового исторического рекорда (выше 5048 пунктов)... Они улыбаются, когда читают, что сегодня 73 компании на Уолл Стрит входят в клуб «Миллиард долларов». Бум китайских многомиллиардных IPO, возглавляемый 35,1-миллиардным Alibaba, тоже подливает масла в огонь.

Да, сегодня лидируют технологические IPO, и учитывая все хорошие новости о них, очень легко понять, почему инвесторы не хотят слышать никаких предупреждений.

Но крах-2016 действительно впереди.

Раньше или позже президентских выборов она произойдет, но катастрофа-2016 — абсолютно точный прогноз, особенно в комплексе с отголосками 2008 года (когда были выбраны республиканцы, а рыночная капитализация потеряла 10 триллионов долларов). В 1999 году был 8-триллионный крах доткомов и вслед за ним — 30-месячный спад экономики. В 1929 году — затяжная депрессия, которая перетряхнула всю мировую экономику.

Теоретики экономических циклов сегодня предупреждают, что мы избежали катастрофы в 2012 — 2013 гг, благодаря стимулированию и политике дешевых денег ФРС. Но скорее всего, мы ее не избежали, а просто отодвинули. И чем позже разразится гроза, тем она будет разрушительнее.

Почему же не раньше, почему не в 2015, спросите вы? Многие аналитики уже предупредили, что «риск фондового рынка сегодня выше, чем это было в эпоху доткомов». Да, провал вполне возможен. Обозреватель MarketWatch, Сью Чан, прогнозирует 10-20%-ную коррекцию фондового рынка в июле этого года.

Но еще мы располагаем статистикой поведения рынков в третий год президентства. Как правило, в это время звучит масса апокалиптичных предупреждений (да-да, как и то, которое вы видите перед собой), однако большинство инвесторов не реагируют на них. Из истории (1929, 1999, 2000), как правило, не извлекается никаких уроков, и доверчивые быки рискуют потерять триллионы, усердно вбухивая их в состав пузыря. Запасливые «медведи» планируют свои действия сообразно самым пессимистичным сценариям, во избежание больших потерь — и именно они пройдут потом по дну, собирая обломки разбитых «бычьих» кораблей и извлекая из них выгоду.

Дежавю-2008: смотрите, очередной кандидат в президенты!

Давайте сравним 2016 год с более ранними авариями: мы видим, что рано или поздно все быки «поедаются» медведями. Это — теория об основных экономических циклах. Джереми Грантхэм уже предсказал, что «еще до президентских выборов или сразу после них рыночный пузырь лопнет (как это делают все пузыри), и акции вернутся к своей актуальной стоимости, которая составляет примерно около половины нынешних пиков».

Dow упадет с сегодняшних 18 117 пунктов до примерно 9000 . Это невообразимо? Поверьте мне, господа «быки», вы будете ненавидеть этот индекс. Неудивительно, что наши мозги не способны в это поверить. Вместо этого мы предпочитаем успокаивающие разговоры, которые будут продолжать происходить везде от Уолл-стрит до Вашингтона, до самого распада в 2016 году. Мы просто будем отрицать реальность.

Дежавю-1999: иррациональное изобилие, технологии доткомов

Помните 1999 год? Это было всего лишь 16 лет назад. Ревущее, горячее «иррациональное изобилие». Маниакальное развитие фондового рынка. Обжигающий ритм раскаленной Уолл-стрит. Вихрь акций. Тогда инвесторы получали безумный годовой доход, перед наступлением Миллениума: топ-19 ПИФов давали своим вкладчикам 179% - 323% годовых.

Тогда они смеялись над 30%-ными индексными фондами. Досрочный выход на пенсию, дорогие салоны красоты и барбекю-веранды как символ благополучия по-американски...

А потом — крах технологий, две войны за 2 года, 30-месячный период спада . К 2005 году возник новый горячий пузырь — мания недвижимости. Уолл-стрит всегда зависит от каждой новой своей мании. Мы — худшие свои враги.

Вы продолжаете отрицать всё? ОК.

Дежавю-1929: Великая Депрессия

Том Хартманн в своем труде «The Crash 2016” говорит: «США сегодня более уязвимы, чем когда бы то ни было, в том числе и во время Великой Депрессии и гражданской войны. Потому что столпы демократии, которые когда-то поддерживали оживление среднего класса, были разрушены, а без них Америка едва балансирует на грани следующего большого краха». Спасибо обструкционистской Республиканской партии и одержимому разрушением Обаме. Заключение Хартманна звучит очень резко:

«Соединенные Штаты сейчас в самом разгаре экономического взрыва. Поэтому Великая Депрессия покажется нам детской игрой», — предупреждает Хартманн. — «Фасад нашей некогда великой страны скоро разрушится и продемонстрирует всем гниющее ядро, где власть и жадность корпораций и миллиардеров заменили демократическую инфраструктуру и управление. Наши когда-то просвещенные политические и экономические взгляды и системы были изменены, чтобы обеспечить успех лишь одной части населения за счет остальных».

Крах-2016: он идет, а вы не слышите

Почему же мы до сих пор не видим приближения катастрофы? Неужели мы настолько слепые? А ведь предупреждений много, и все они громкие и четкие. Инвесторы просто не слышат их.

20 марта 2000 года мы предупреждали: «Следующий кризис? Вы никогда в него не поверите». Мало кто слушал.

Мания доткомов 90-х была настолько оглушительной, что заглушила рациональное мышление, приведя Уолл-стрит к потере $ 8 трлн в течение рецессии 2000-2003 гг. Тем не менее, ничего не изменилось. Очередной раунд предупреждений в 2008 году мало кто слушал, результат — потеря 10 триллионов долларов.

На протяжении 2012 — 2013 гг эксперты постоянно предупреждают нас, как всё плохо на самом деле. Мы старательно зажмуриваем глаза.

Но катастрофа-2016 обещает быть больше и глубже, и гораздо опаснее, чем 2008, 1999 и 1929, вместе взятые.

Слушайте внимательно, обратный отсчет уже начался».