Глаз да глаз за капиталом или как уменьшить риск проигрыша

Трейдинг – довольно рискованное занятие. Не удивительно, почему многие трейдеры, особенно начинающие, очень волнуются перед тем, как заключить сделку. Тем не менее, свои нервы нужно беречь. Тем более, что эмоции сильно мешают при торговле. Чем больше человек будет переживать насчёт того, правильно ли он поступает, тем больше вероятности упустить из виду важную деталь и проиграть сделку.

Управление капиталом помогает контролировать риск потери капитала. Любая торговая стратегия, любой торговые советник не могут приносить доход в любой ситуации – абсолютных, единых систем пока не существует. Несмотря на то, какой программой будет пользоваться трейдер, он всё равно может проиграть сделку. И потери при этом могут быть довольно существенными.

Управление капиталом предполагает тщательное рассмотрение ситуации на рынке перед тем, как начать или закончить трейдинг. Нужно рассчитать процент риска, поэтому при принятии решения лучше не торопиться. Для этого нужно проанализировать колебания рынка и сделать прогноз, в какую сторону будет происходить дальнейшее развитие. Управление капиталом начинается с подготовки, без которой качественного трейдинга не получится.

Затем игроку необходимо чётко определить, какай частью депозита он может пожертвовать. Естественно, нельзя заключать сделки на весь капитал. Конечно, в случае выигрыша доход будет больше, но не стоит забывать, что, проиграв, трейдер потеряет всё. Да, риск, конечно – дело благородное, но управление капиталом на то и направлено, чтобы его максимально уменьшить. Зачем лишний раз подвергать свой капитал опасности?

В Интернете выложено много информации, рассказывающей, как правильно провести управление капиталом. Существует множество различных теорий и формул, которыми можно воспользоваться для расчёта процента риска. Главное, оставить достаточное количество денег, чтобы в случае проигрыша можно было вести торговлю дальше, без особых ограничений.

Конечно, можно провести управление капиталом на истории. Проверить свою теорию (формулы расчёта) на исторических данных. Тщательно просмотрите периоды, где вы проигрывали сделки. Продумайте, какие ошибки вы совершили и обозначьте в своей торговой стратегии новый пункт, чего нельзя делать в определённой ситуации. Чтобы сделать управление капиталом наиболее эффективным, необходимо знать, какие убытки вы можете понести в случае поражения при сделке. Тогда будет возможно найти подходящий вариант для расчёта риска.

Многие новички, правда, ещё не имеют торговой стратегии. Тогда не стоит даже и начинать трейдинг. Управление капиталом гласит – в начале необходимо создать свод правил, которыми следует руководствоваться при трейдинге. При последующей торговле можно будет добавлять новые пункты, исправлять ошибки, в общем, совершенствовать стратегию.

Каждая торговая стратегию уникальна. Управление капиталом во многом зависит от того, какие характеристики имеет ваша стратегия. Для каждой стратегии должен быть свой расчёт. Обдумав свой трейдинг, каждый легко сможет составить формулы, подходящие только для его стратегии.