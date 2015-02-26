SEC США озаботилась о безопасности осведомителей-ябед

SEC США — комиссия по ценным бумагам и биржам — начала проверку на предмет того, не подвергаются ли ее осведомители преследованиям внутри своих корпораций. Сотрудники, которые замечают внутри своих компаний корпоративные нарушения, могут сообщить об этом регуляторам. Компании вряд ли ощущают большую радость по этому поводу, и вот теперь SEС начала опасаться того, что ее осведомители могут подвергаться репрессиям и негативному отношению на работе.

В последние несколько недель, согласно информированным источникам Wall Street Journal, SEC разослала письма ряду компаний, в которых потребовала предоставить некоторые документы, которые теоретически могут показать факты угнетения сотрудников. Например, иногда корпорации требуют письменного отказа сотрудников от профитов, которые те получают в результате «ябедничества» (в большинстве случае это финансовые вознаграждения). В этом случае исчезают практически все стимулы «стучать» на родную компанию, кроме чувства глубокого удовлетворения. Такую практику SEC намеревается изобличить и пресечь.



С 2011 года программа SEC по вознаграждению информаторов реализовалась почти 20 раз, выплаты, как правило, не превышали 1 миллиона долларов. Однако один особо въедливый информатор наябедничал на 58 млн долларов, «сдав» своего работодателя — Bank of America, которого впоследствии оштрафовали на 16,65 млрд. Каждый год с тех пор SEC получает тысячи различных кляуз, но реальные расследования начинаются лишь по малой доле из них, ведь информатор должен сообщить регулятору существенную, достоверную и детальную информацию, желательно еще и с полным документальным подтверждением.