Дневник биржевого трейдера: в предчувствиях торговой войны. Обзор

Экономическое противостояние между Россией с одной стороны, США, ЕС и сочувствующими им странам, с другой, безусловно, наносит ущерб экономике и финансам. Масштабы проблем оценить пока сложно, но, по ощущениям, спираль взаимных ограничений будет раскручиваться еще какое-то время. Разворачивается торговая война. Для России это чревато риском роста инфляции (банковских ставок), что традиционно ведет к снижению котировок на рынке акций. Отскок на Московской бирже, который мы наблюдали вчера во второй половине дня, и в пятницу в первой половине торгов, оценивается, как краткосрочный спекулятивный. Момент для начала покупок, с инвестиционными целями еще не настал. Итак, кратко и по делу:



• Инвесторов испугали новости о намерении США возобновить военные действий в Ираке. Вторым негативным фактором стала статистика о снижении объемов потребительского кредитования.



• Bank of America выплатит властям $17 млрд. К такому соглашению кредитное учреждение пришло с Минюстом США, которое обвинило банк в намеренном занижении рисков по своим ипотечным кредитам, проданным затем компаниям Fannie Mae и Freddie Mac. Именно их финансовое состояние стало одной из причин кризиса 2008 года.

DOW: -0,46%



S&P500: -0,56%

NASDAQ: -0,46%

Pre-Market: -0,50%

• Банк Англии и ЕЦБ приняли вчера решением не изменять учетные ставки, которые находятся на уровнях 0,5% и 0,15% соответственно.



• Чистая прибыль Deutsche Telekom AG, являющейся крупнейшей телекоммуникационной компанией Европы, увеличилась по итогам II квартала текущего года на 34%.



• Объем падения экспорта от эмбарго России на продовольственные товары, Евросоюз оценил в $12 млрд. евро. Больше всего пострадают Финляндия, Греция и страны Прибалтики.

DAX: -0,96% down.gif FTSE 100: -0,71%

• Обвальное падение в Японии. После того, как председатель Банка Японии выразил озабоченность падения экспорта и розничных продаж.



• В противоположность Японии Китай сообщил о росте экспорта в июле на 17% г/г., на чем индекс Шанхайской биржи вырос на 0,3% в противофазе с азиатским биржевым площадкам.

Nikkei-225 (Japan): -2,98%

Hang Seng Index (Hong Kong): -0,23%



BSE SENSEX (India): -1,16%

Развивающиеся рынки:

• ETF(ы) на русские акции продемонстрировали прирост, и были лучше рынка.

BRIC: -0,66%

MSCI EM: -1,37%



MSCI EM Eastern Europe: -0,73%



MSCI EM Latin America: -0,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,38%

Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,07%



Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,69%

АДР (на торгах в США):

• Вчера прошли избирательные покупки в российских АДР.

MTL – Mechel ADR: -5,00 %



MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,90%



LUKOY – LUKOIL ADR: +0,47%



OGZPY – GAZPROM ADR: +2,48%

NILSY – NORILSK ADR: +2,06%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Решение США о нанесении превентивных точечных ударов по боевикам в Ираке для «предотвращения геноцида» стало поводом роста цен на нефть.



• Цены на уголь на пятилетних минимумах.



• Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что рынок стали останется перенасыщенным до 2018 года из-за перепроизводства в Австралии и Бразилии. Ожидается, что цена за тону железной руды упадет до $80, при текущих $106 и $191 в 2011 году.

NYMEX Light Crude Oil: +0,43%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%

FOREX и валютный рынок:

• Баланс экономических новостей последних недель таков, что в США дела в экономике лучше, чем в Европе. Это предопределяет текущий тренд на укрепление доллара против евровалюты.

• ЦБ заполнил рынок ликвидностью. Острых проблем в банковском секторе нет.

MosPrime Rate (over night): 7.60%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Уровень безработицы в Швейцарии



10:00 Торговый баланс Германии



10:30 Пресс-конференция главы Банка Японии



10:45 Объём промышленного производства во Франции



10:45 Отчёт по исполнению госбюджета Франции



12:30 Торговый баланс Великобритании



12:30 Объем производства в строительном секторе Великобритании



16:30 Уровень безработицы в Канаде



16:30 Производительность труда в США



18:00 Оптовые запасы в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Доминируют негативные локальные новости.

• Ожидается всплеск рублевой инфляции из-за ограничения на ввоз продуктов питания из Евросоюза.



• До сих пор не решена проблема долгов Мечела, которому грозит банкротство.



• Японское рейтинговое агентство JCR понизило долгосрочные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валюте до BBB с BBB+. Как говорится в сообщении агентства, прогноз по рейтингам — «негативный». Аналитики JCR считают, что экономическая ситуация в России ухудшалась с 2012 г. и может усугубиться «в связи с последствиями украинского кризиса и экономических санкций». Они полагают, что в 2014 г. Россия может столкнуться с рецессией. В сообщении говорится, что растет вероятность того, что на фоне растущего оттока капитала, обусловленного сокращением доверия к стране международных инвесторов, России станет сложнее сдерживать ухудшение ее валютной позиции. Если кризис затянется, российская экономика может в среднесрочной перспективе оказаться в стагнации. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Сезонное затишье в деловой активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ пробил зону поддержки 1380-1350. Следующая поддержка видится на уровне: 1250-1200.



• Среднесрочно: Консолидация.



• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка



• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.



• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.