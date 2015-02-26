В Старом Свете прекратилось фондовое ралли

Торги в среду закончились в Европе незначительным снижением. Участники рынка успокоились по поводу греческого урегулирования и начали реагировать на корпоративную отчетность и прочие локальные новости.

Stoxx Europe 600 потерял 0,13%. FTSE ослаб на 0,21% - и это стало самым крупным снижением среди всех основных европейских индексов. CAC 40 снизился на 0,09%, и только DAX совершенно случайно закончил торги крохотным повышением на 0,04%.



Сильнее всего упали акции автомобилестроительных предприятий: Continental AG ослаб на 2,5%, Valeo SA – на 2,3%.

Мировой лидер в области континентальных перевозок, датская компания Moeller-Mask A/S, обнародовала планы продажи своей доли Danske Bank и «дележа» вырученных денег среди акционеров. На этой новости ее акции сразу же подпрыгнули на 9,5%.

Отчитался о прибыли в 2014 году французский страховщик AXA SA: она увеличилась на 12% в сравнении с 2013 годом. По этому поводу капитализация компании выросла на 2,6%.

Об увеличении дивидендов объявила немецкая логистическая компания Kuehne & Nagel International AG, в результате чего ее акции подорожали на 3%.