Азиатские фондовые рынки торговались разнонаправленно

Сегодня
главными маркетмейкерами на азиатских
торгах служили внешние новости. Иена
слабеет накануне выступления Джанет
Йеллен, это привело к росту Nikkei на
0,7%. При этом ситуация с внутренними
экспортерами колебалась в разные
стороны: так, Toyota Motor Corp выросла
на 0,9%, Nissan Motor Corp – наоборот,
опустилась на 0,04%.
Корейский Kospi вырос на 0,4% на новостях о том, что Греции не грозит выход из еврозоны. Уже готов список греческих реформ, на фоне чего ориентированные на экспорт в Европу корейские производители подросли: Samsung SDI прибавила 3,5%, перевозчик Hanjin Shipping прыгнул вверх на 5,7% (в силу очень позитивной отчетности).
Гонконгская фондовая биржа продемонстрировала снижение Hang Seng на 0,4%. Банк HSBS потерял 3,5%, обновив полуторагодовалый минимум. Годовой отчет банка оказался ниже ожиданий рынка: прибыль сократилась на 17%. Китай вот уже неделю празднует Новый Год, открытие Шанхайской биржи планируется только завтра.