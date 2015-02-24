Азиатские фондовые рынки торговались разнонаправленно

Сегодня главными маркетмейкерами на азиатских торгах служили внешние новости. Иена слабеет накануне выступления Джанет Йеллен, это привело к росту Nikkei на 0,7%. При этом ситуация с внутренними экспортерами колебалась в разные стороны: так, Toyota Motor Corp выросла на 0,9%, Nissan Motor Corp – наоборот, опустилась на 0,04%.



Корейский Kospi вырос на 0,4% на новостях о том, что Греции не грозит выход из еврозоны. Уже готов список греческих реформ, на фоне чего ориентированные на экспорт в Европу корейские производители подросли: Samsung SDI прибавила 3,5%, перевозчик Hanjin Shipping прыгнул вверх на 5,7% (в силу очень позитивной отчетности).

Гонконгская фондовая биржа продемонстрировала снижение Hang Seng на 0,4%. Банк HSBS потерял 3,5%, обновив полуторагодовалый минимум. Годовой отчет банка оказался ниже ожиданий рынка: прибыль сократилась на 17%. Китай вот уже неделю празднует Новый Год, открытие Шанхайской биржи планируется только завтра.