Нефть продолжает дешеветь на растущих запасах в США

За вчерашний день фьючерсы на сырую нефть упали более чем на 2%: инвесторы продолжают беспокоиться о переизбытке сырья на рынке, а доллар по-прежнему силен.

Сырье снижалось в цене почти в течение всей торговой сессии на Уолл-стрит. После того, как Financial Times процитировала нигерийского министра нефти о том, что страна может попросить о внеочередном заседании ОПЕК в течение ближайших полутора месяцев, нефть совершила кратковременное восхождение, снова пробив отметку в 60 долларов за баррель. Правда, потом цена снова вернулась к отметкам 58 — 59 долларов за баррель, вокруг которых и продолжает колебаться до сих пор. Сейчас (24 февраля, 8.40 мск) апрельские фьючерсы на Brent стоят 58,82 (-0,11%) доллара за баррель, на WTI – 49,16 долларов (-0,60%).



Рынок нефти покатился по наклонной после того, как пятничные данные показали, что консервирование буровых установок в США практически прекратилось, а это значит, что запасы нефти в стране (которые и так были на рекордно высоком уровне) могут вырасти еще сильнее. «Существует мнение, что дно для Brent уже установлено — это $55, а для WTI - $45. Рынок постоянно испытывает эти уровни, и всегда находятся покупатели, которые помогают нефти удержаться в этих рамках», — прокомментировал ситуацию агентству Reuters Джон Килдаф, аналитик в энергетическом хедж-фонде Again Capital (Нью-Йорк).