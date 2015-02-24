Нефть продолжает дешеветь на растущих запасах в США

За вчерашний день фьючерсы на сырую нефть упали более чем на 2%: инвесторы продолжают беспокоиться о переизбытке сырья на рынке, а доллар по-прежнему силен.
Сырье
снижалось в цене почти в течение всей
торговой сессии на Уолл-стрит. После
того, как Financial
Times процитировала
нигерийского министра нефти о том, что
страна может попросить о внеочередном
заседании ОПЕК в течение ближайших
полутора месяцев, нефть совершила
кратковременное восхождение, снова
пробив отметку в 60 долларов за баррель.
Правда, потом цена снова вернулась к
отметкам 58 — 59 долларов за баррель,
вокруг которых и продолжает колебаться
до сих пор. Сейчас (24 февраля, 8.40 мск) апрельские фьючерсы
на Brent
стоят 58,82
(-0,11%) доллара за баррель, на WTI
– 49,16 долларов
(-0,60%).
Рынок нефти покатился по наклонной после того, как пятничные данные показали, что консервирование буровых установок в США практически прекратилось, а это значит, что запасы нефти в стране (которые и так были на рекордно высоком уровне) могут вырасти еще сильнее. «Существует мнение, что дно для Brent уже установлено — это $55, а для WTI - $45. Рынок постоянно испытывает эти уровни, и всегда находятся покупатели, которые помогают нефти удержаться в этих рамках», — прокомментировал ситуацию агентству Reuters Джон Килдаф, аналитик в энергетическом хедж-фонде Again Capital (Нью-Йорк).