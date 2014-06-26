Великобритания выпустила исламские облигации на $340 млн

Вчера британское правительство впервые в Европе провело эмиссию исламских облигаций — сукук. Они соответствуют всем законам шариата: по его законам нельзя взимать проценты (запрет на ростовщичество прописан в Коране: «Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество»). Доход инвесторы будут получать исходя из дохода за аренду трех объектов недвижимости в Лондоне, принадлежащих правительству.

Ожидается, что по выпущенным в среду исламским облигациям доходность будет равна 2,036%.

В прошлом году, по данным Moody's, объем мирового рынка сукук превысил $21 млрд. По прогнозам агентства, показатель может достичь $60 млрд к концу 2014 года.

Лондон хочет стать мировым центром исламских финансов, а эмиссия новых облигаций может стать толчком для их дальнейшего выпуска в Великобритании, считает Халид Ховладар, глобальный директор отдела исламских финансов Moody’s.

Вчера британское правительство впервые в Европе провело эмиссию исламских облигаций — сукук. Они соответствуют всем законам шариата: по его законам нельзя взимать проценты (запрет на ростовщичество прописан в Коране: «Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество»). Доход инвесторы будут получать исходя из дохода за аренду трех объектов недвижимости в Лондоне, принадлежащих правительству.

Ожидается, что по выпущенным в среду исламским облигациям доходность будет равна 2,036%.

В прошлом году, по данным Moody's, объем мирового рынка сукук превысил $21 млрд. По прогнозам агентства, показатель может достичь $60 млрд к концу 2014 года.

Лондон хочет стать мировым центром исламских финансов, а эмиссия новых облигаций может стать толчком для их дальнейшего выпуска в Великобритании, считает Халид Ховладар, глобальный директор отдела исламских финансов Moody’s.

Размещали облигации такие банки, как HSBC Barwa Bank, CIMB, National Bank of Abu Dhabi и Standard Chartered. Банки с начала июня провели серию встреч с ближневосточными инвесторами. Некоторые исламские банки в Великобритании разочарованы тем, что они не были выбраны для эмиссии сукук, хотя помогали превращению Лондона в центр исламских финансов.