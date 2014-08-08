Рынок в РФ растет, несмотря на падение мировых бирж

Торги на российской фондовой бирже в пятницу открылись ростом, и к 10:15 мск индекс MICEX вырос до 1341,11 пункта (+0,57%), РТС вырос до 1160,04 пункта (+0,18%). Резко выросли в цене акции российских производителей мясомолочных продуктов и рыбы. На рынке сегодня доминирует вчерашний позитив, который позволил открыться российской бирже ростом, несмотря на падение котировок на биржах Азии, США и Европы. В лидерах роста сегодня акции продовольственной группы "Черкизово" (+8,29%), продуктового ритейлера "Дикси" (+1,56%), фармацевтической компании "Фармстандарт" (+0,99%), оператора связи "МТС" (+0,92%).



Также растут цены на акции отечественных производителей продовольствия и рыбы, которые получают конкурентное преимущество от запрета импорта мяса, молока и рыбы. В частности, растут акции компании "Русское море" (+35,6%), группы "Разгуляй" (+32,9%), Останкинского мясоперерабатывающего комбината (+18,5%), "Главторгпродукта" (+30%). В лидерах снижения сегодня акции "Мечела" (-10,54%), Polymetal (-3,87%), "МегаФона" (-3,14%), "Башнефти" (-2,99%), АФК "Система" (-2,46%). Спекулянты на российском рынке накануне ловили настроения и оценивали заявления политиков и аграриев ЕС в ответ на опубликованный правительством РФ санкционный список продуктов, запрещенных к ввозу в РФ. С момента публикации списка российские фондовые индексы в четверг упали на 1,5-2%, но после обеда ситуация стабилизировалась, и цены российских акций стали расти.

На момент закрытия биржи индексы сохранили уровни предыдущего торгового дня: MICEX потерял символические 0,08%, РТС потерял чуть больше - 0,25%. В лидерах роста в четверг были акции Polymetal (+4,69%), АФК "Система" (+3,4%), "Башнефти" (+2,59%), "ПИК" ( +2,51%), "РусАла" (+2,38%). В лидерах падения оказались акции "Мечела" (-7,4%), ритейлера "Магнит" (-5,18%), "Сургутнефтегаза" (-2,98%). Как оказалось, ЕС и США оказались не готовы к российскому запрету на продукты, объемы экспорта которых очень существенны для экономик стран ЕС и США. Больше всего пострадают аграрии ЕС, которые даже требуют от властей ЕС компенсировать потери. Заявления представителей ЕС и США остаются разрозненными и растерянными. При этом власти РФ представили консолидированную программу поддержки и развития сельхозпроизводства России, которое в таких условиях получило хороший шанс занять рынок и увеличить объемы поставок в отсутствии конкурентов. Цены на нефть начали бурный рост после решения США нанести авиаудары по позициям антиправительственных сил в Ираке, который занимает второе место по объему добычи среди стран-нефтепроизводителей ОПЕК.



Сегодня, по данным на 10:30 мск, мировые цены на нефть резко выросли примерно на $1 на биржах в Лондоне и Нью-Йорке. Цены на золото продолжают расти третий день подряд. Тренд на снижение сменился восходящим трендом: в среду был рост на 1,44%, вчера – на 0,39%. Сегодня цена на золото выросла на 0,56%. Игроки отмечают рост геополитических рисков (в Ираке, на Украине) и рост неопределенности на рынках и в таких условиях традиционно переводят деньги в более надежные активы - золото и госбумаги США, доходность по которым при таком спросе снижается в последние дни.