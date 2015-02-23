На калужском заводе Peugeot Citroen сократят 40% сотрудников

К концу марта автомобильный завод PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi в Калуге может распрощаться с 40% работников (800 человек из 2200). Сейчас эти люди работают по срочным трудовым договорам, которые истекают 31 марта. Шансов на то, что договоры будут продлены, мало, по словам представителя Межрегионального профсоюза Рабочая ассоциация в Калуге, Дмитрия Кожнева.

Администрация завода по этому вопросу не давала официальной информации, однако о грядущем сокращении рабочих предупреждают руководители среднего звена.



