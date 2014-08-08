Почему евро может еще снизиться

В еврозоне - тяжелейший системный кризис, который она, похоже, не в состоянии преодолеть. В его основе которого лежит, с одной стороны, независимость центральных банков, которые сохраняют свой фискальный суверенитет стран, входящих в зону евро, с другой, – единый наднациональный эмиссионный центр – Европейский центральный банк. Неравномерность распределения кризисных явлений, где-то их проявления сильнее, как, например, в настоящий момент во Франции и Италии, где-то значительно слабее, как в Германии, создают большую проблему для их разрешения. Такая неоднородность не позволяет ЕЦБ применять одно шаблонное решение проблем, как это было в США, Великобритании и других странах. А это значит, риск, что еврозона со своими проблемами может превратиться в хронический экономически «больной» регион, очень высок.

ЕЦБ продолжает сопротивляться проведению удачных вариантов борьбы с кризисом, которые применялись в Британии, Японии и США – выкупом активов, в первую очередь государственных облигаций, которые выкупая ЦБ брали на свой баланс, по сути вливая денежную ликвидность в экономики, позволяя ей восстановиться за счет государства. Но в этих странах в отличие от еврозоны существует еще и своя специфика. Частные компании, например, в Штатах имеют возможность занимать используя биржевые инструменты, продавая государственные облигации на открытом рынке, а вот в Европе значительное место занимает инструментарий банковского сектора, что как ожидается будет нивелировать все усилия количественного смягчения, если его действие просто перенести на европейскую почву. Поэтому ЕЦБ и говорит о программе помощи с использованием банков путем предоставления им кредитной линии с условием, что они будут финансировать реальный сектор экономики. Это так называемый вариант TLTRO.

Но здесь возникают новые сомнения. Германия, как экономический и политический лидер, обладающий фактически правом вето на принятие тех или иных важных решений, противится покупке активов, резонно полагая, что тогда ЕЦБ придется выкупать государственные облигации 18 стран еврозоны. А во что это выльется, пока что предсказать сложно, так как подобного исторического прецедента еще не было. Но если в то же время ничего, очевидно, радикального не предпринимать, валютный европейский блок просто может развалиться на фоне крупномасштабного кризиса, который ожидает еврозону. И здесь уже выходит на поверхность не только экономический, но и политический смысл самосохранения, который должен перевесить все «шкурные» интересы Германии. Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что ЕЦБ должен пойти на радикальны меры, что однозначно окажет сильное давление на единую валюту.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD после консолидации, скорее всего, продолжит снижаться к 1,3300, а затем к 1,3290.