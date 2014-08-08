USD/CHF застрял на подходе к максимумам 2014 года

Доллар/франк корректируется в краткосрочной перспективе после неудачной попытки пробиться выше максимумов 2014 года на 0.9127 и 200-недельной скользящей средней на 0.9163. Рост к недавнему максимуму на 0.9115 сопровождался масштабной дивергенцией с RSI на дневном графике, таким образом, мы не исключаем вероятности снижения к июньскому максимуму на ,9036; ключевая поддержка проходит на уровне трехмесячного восходящего тренда 0.8978/69, пока она не пройдена, бычий тренд остается в силе. Мы по-прежнему нацелены на тестирование 200-недельной скользящей средней на ,9163, а затем и 55-месячной скользящей средней на 0.9349 в долгосрочной перспективе. Эти уровни сдержали рост в 2012 и 2013 годах и, скорее всего, преодолеть их будет нелегко. Далее следует линия 29-летнего нисходящего тренда на 0.9392.

Текущая позиция: Закрыта

Рекомендация: Покупка на спадах к 0.9040, усиление позиции на 0.9015, стоп на 0.8965

Краткосрочный прогноз (1-3 недели): покупка выше линии восходящего тренда с первоначальной целью на 0.9127 (максимум 2014 года).

Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Рынок нацелен на 200-дневную МА на 0.9163. Конечная цель - это 55-недельная скользящая средняя на 0.9349.