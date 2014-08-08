Золотые правила рынка форекс или 45 способов избежать финансовых потерь на Форексе.

Их действительно 45 - способов избежать финансовых потерь на рынке Форекс. Не имею морального права сказать, что это результат только моих изысканий и собственного опыта.



Здесь собран опыт многих успешных трейдеров, которые сочли возможным поделиться этим самым опытом и предоставили уникальную возможность учиться не на своих ошибках, а на ошибках других - именно эта черта отличает умного человека от его противоположности.



Нужно всего лишь осознать и предельно тщательно руководствоваться нижеизложенным материалом и у вас получится избежать очень и очень многих проблем при работе на рынке форекс. Вполне допускаю, что некотрые из этих рекомендаций покажутся вам неубедительными или сомнительными.



Однако примите на веру, что нижеизложенные фразы произнесены людьми, которые очень хорошо знают свое дело. Поэтому постарайтесь просто посмотреть на рынок форекс их глазами, как бы сквозь призму их восприятия и отношения к професси трейдера.





Отсутствие знаний.



Большинство новичков не хотят тратить время на то, чтобы понять, что движет рынком и почему этот самый рынок ведет себя так, а не иначе (фундаментальные факторы).

Чрезмерная торговля.



Частое открытие позиций с жесткими стопами и маленькими профитами принесет деньги только вашему брокеру. Желание "просто" делать сотню баксов в день с маленьким профитом где только можно - очень проигрышная стратегия.





Использование заемных средств.



Заемные средства - это дорога в два конца. Брокер хочет, чтобы вы использовали как можно больше средств, потому что размер позиции определяет количество спрэда. Чем больше размер позиции, тем больше спрэда зарабатывает брокер.





Чужое мнение.



Профессионалы торгуют сами, они сами принимают решения и никогда не позволяют другим принимать за них решение. Середины нет - либо вы торгуете сами, либо кто-то торгует за вас.



Стоп лосс.



Постановка жестких стопов, это прямая дорога к катастрофе. Свободный стоп лосс дает больше шансов сделке закончиться с профитом.



Демо-счет.



Демо-счета, которые предоставляют брокеры, служат "подсадной уткой", чтобы зазывать клиентов. Они не такие "чувствительные", как реальные счета, и на демо-счетах работает много систем, которые не работают на реальном счете. Например, пересечение коротких скользящих средних может хорошо работать на демо-счете, но на реале - нет.



Торговля в спокойные часы.



Банковские брокеры, трейдеры, торгующие опционами, хеджевые фонды имеют большое преимущество в спокойные часы, когда рынок не активен. Они могут двигать рынок, когда волатильность не слишком большая, заставляя новичков открывать позиции по сигналам. Во время спокойных часов есть только один сигнал - держись подальше.



Торговля валютой, а не парой.



Торговля валютой в сделке - это только половина, успех или поражение в сделке зависит и от другой валюты, что вместе составляет пару.



Торговля без плана.



"Делать деньги" - это не план. Торговый план - это программа успеха. Он должен включать в себя максимальные потери в сделке, иначе это не план и вы станете еще одним дополнением к статистике (по статистике 95% новичков теряют деньги и уходят навсегда из Форекса).



Торговля против тренда.



Есть большая разница между тем, чтобы покупать на дне и покупать дешевле при медвежьем тренде. То, что было самой низкой ценой, очень быстро может стать высокой ценой при нисходящем тренде.



Закрытие позиции.



Если вы открыли сделку и она стала развиваться не так, как вы планировали, постарайтесь выйти из нее по как можно лучшей цене, не увеличивайте потери. Если же ваша позиция в профите, не закрывайте ее раньше времени только потому, что вам скучно или чтобы снять стресс. Стресс - это часть торговли и нужно к этому привыкнуть.



Краткосрочная торговля.



Если ваша цель 20 пунктов, не стоит открывать сделку, т.к. спрэд играет против вас при таких маленьких профитах.

Поиск вершин и впадин. Дешевые вещи лучше искать в супермаркете, а не на Форексе. Лучше торговать по тренду, это значительно улучшит ваши результаты.



Считать себя слишком умным.



Большинство удачливых трейдеров из тех, кого я знаю, закончили колледж. Они всегда видят очевидное и ничего не усложняют. Они получают отличные результаты.



Смешивать яблоки с апельсинами.



Бывало ли с вами такое? Вы видите, что EUR/USD идет вверх и вы покупаете GBP/USD потому, что она еще не поднялась - это ошибка. В большинстве случаев это можно объяснить тем, что фунт уже перекуплен, или уже вырос на новостях. Если евро растет - покупайте евро.



Увиливание от трудных сделок.



Банковские Форекс-трейдеры говорят: "чем труднее сделка, тем она лучше". Это приходит с опытом.



Слишком много деталей.



Если вы используете больше, чем 2 индикатора, то вам следует пересмотреть стратегию. При изобилии информации всегда найдется причина не открывать сделку. Все, что вам нужно, это сетап и индикатор, чтобы открыть сделку.



Быстро сдаваться.



Первая дневная сделка может быть плохой, но это не значит, что не нужно дальше торговать. Нужно просто определить, сколько вы готовы потерять за день. Невозможно зарабатывать деньги, сожалея о каждом проигрыше. Плохие сделки случаются и к этому нужно быть готовым.



Прыгать из сделки в сделку.



Не стоит быть экономным в мелочах и расточительным в крупном. Ждите сигнал, открывайте сделку, поставив хороший стоп, так, чтобы рыночный шум не задел его.



Боязнь стоп лосса.



В торговле нет ничего лишнего, это всего лишь бизнес. Не следует считать себя плохим, если у вас была плохая сделка. Может быть вы немного поспешили или "большие игроки" вступили игру, тем самым вызвав неожиданный скачок цены. Еще раз, заранее ставьте стоп и никогда не двигайте его. Если цена пошла не туда, то, скорее всего, она продолжит свое движение. Кажется Ньютон сказал: "Тело в движении, продолжает движение...".



Полагаться на формулу "Риск: Выигрыш=1:1".



В этой формуле нет выигрыша, а вот если ваш стоп лосс - 20 пунктов, а профит - 60 пунктов, то ваша формула "Риск: Выигрыш " будет 3:1.



Использование ложных причин.



Тот факт, что евро идет вверх, еще не говорит о том, что нужно покупать. Покупать евро во флэте и того хуже. Вы платите спрэд, даже не зная, куда идет валюта. Если вам скучно - не торгуйте, вам скучно потому, что как раз нет сделок.



Слухи.



Слухи - это просто слухи. Подумайте, когда вы услышали слухи. Если евро идет вверх уже 15 минут и вы знали, что слухи не в пользу доллара - вы уже опоздали. Будьте в движении.



Торговля на пересечении коротких средних.



Это самое большое надувательство на Форексе. Когда короткая скользящая средняя пересекает более длинную, это всего-навсего обозначает, что цена в короткой перспективе равна цене в более длинной перспективе. Я никогда не мог понять, почему этот сигнал "бычий" или "медвежий". Этот сигнал легко получить, чем пользуются компании по производству программ для Форекса, но в плане прибыли - это абсолютный ноль.



Стохастик



еще одно приспособление для выкачки денег. Лично я думаю, что этот индикатор работает только наоборот. Перекупленность - это сильная сторона, перепроданность - слабая. Покупайте, когда цена входит в зону перекупленности и продавайте в зоне перепроданности. Вы поймаете тренд и успеете снять еще много пунктов.



Плохой брокер.



Большинство брокеров просто ужасно. Почитайте форумы, чтобы выбрать брокера.



Фальшивые результаты.



Будьте осторожны, покупая системы "черный ящик". Есть системы, которые не разглашают, каким способом появляется сигнал. Большинство из них - просто мусор. Они показывают историю огромных прибылей, но подумайте об этом: если бы у вас была возможность использовать дюжину фильтров и в вашем распоряжении был взгляд в прошлое, разве вы бы не сделали хорошую стратегию. Но в настоящем стратегия может и не работать. На истории можно создать много стратегий, но будьте внимательны в их реальном использовании.



Несовместимость.



В каждом бизнесе (в том числе и на Форексе) должен быть план. До тех пор, пока вы не потратите время и не запишите правила, которым вы будете следовать, ваша торговля останется случайной. Напишите план, напишите правила и следуйте им. Поставите реальную цель и вы добьетесь своего.



За двумя зайцами.



Сконцентрируйтесь на одной паре. У каждой валюты свой собственный стиль, и пока вы не изучите ее, вы не поймете, как ей торговать. Не нужно распыляться, сконцентрируйтесь сначала на одной паре, пока вы ее полностью не изучите.



Долгосрочное планирование.



Не делайте этого. Оставайтесь в настоящем, особенно если вы дневной трейдер. Не важно, что произойдет через месяц или на следующей неделе. Если ваш стоп лосс 30-50 пунктов, то направьте свои мысли на настоящее. Но, я не говорю, что долгосрочный тренд не имеет значения. Просто я хочу сказать, что долгосрочный тренд не всегда поможет вам, если вы торгуете краткосрочно.



Чрезмерная самоуверенность.



Торговать просто, но нелегко. Статистика говорит, что 95% новичков терпят поражение на Форексе. Если у вас получается, то не следует принимать это как должное. Всегда совершенствуйте то, что вы делаете.



Терять контроль.



Когда у вас открыта сделка, вы должны думать так же спокойно, как если бы у вас не было открытой позиции. Для этого нужно расслабиться и получать удовольствие.



Оставаться в игре.



Я не рекомендую демо-торговлю, потому что трейдеры наживают плохие привычки, играя вымышленными деньгами. С другой стороны, я не согласен с теми, кто говорит, что "пусть все сначала уляжется". Нужно начать торговать и принимать риск, чтобы вам не было все равно, выиграете вы или проиграете.