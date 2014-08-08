Драги предупреждает, как опасно с Россией связываться

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил в четверг, что еще слишком рано судить о том, будут ли санкции Евросоюза в отношении России иметь значительные последствия на скромное восстановление экономики еврозоны. Однако он указал, что если не будет наблюдаться эскалации в обмене санкциями между валютным союзом и Кремлем, то восстановление, вероятно, продолжится.



"Трудно оценить эти последствия в начале кризиса, - сказал Драги на пресс-конференции после того, как центральный банк принял решение оставить процентные ставки без изменений. – Судя по данным по торговле и по финансовым потокам, в целом они рисуют картину очень ограниченной взаимосвязи".



Ранее в четверг Дмитрий Медведев, премьер-министр России, представил подробности по ответу на западные санкции. Запрещается импорт большого диапазона продуктов питания и рассматриваются более широкие ответные меры. Медведев заявил, что Россия не будет импортировать эти продукты из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии в течение одного года, добавив, что это решение может быть пересмотрено до конца 12-месячного периода. В среду президент Владимир Путин объявил о планах запрещения импорта продуктов питания и других товаров в ответ на самые строгие санкции, объявленные Западом против России на прошлой неделе, с тех пор, как в марте произошла аннексия Крыма.

Западные санкции направлены против целых секторов, таких, как финансы, нефть и оборона, которые могут направить замедляющуюся российскую экономику в сторону рецессии. ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на рекордном минимуме в 0,15%, как широко ожидалось, а также ставку по депозитам на -0,1%, несмотря на снижение инфляции, а также на разворот в сторону рецессии в одной из крупнейших стран еврозоны. Власти ожидают, когда меры смягчения, принятые в июне, отразятся на финансовых рынках и на экономике в целом. Эта пауза последовала за серией мер, которые ЕЦБ предложил два месяца назад. Эти меры включают негативную ставку по депозитам, а также четырехлетние займы для коммерческих банков при условии, что они предоставят кредитования для частного сектора. Первые две кредитные линии будут предложены в сентябре и декабре, при этом первоначальный объем займов составит 400 млрд евро (534,6 млрд долларов).



ЕЦБ стал крупнейшим центральным банком, который ввел негативную ставку на депозиты. За последние недели руководители ЕЦБ сигнализировали о том, что хотя они не исключают дальнейших мер, они хотят увидеть, как эти меры отразятся на экономике, прежде чем вернуться к регулированию. Драги сказал, что новые займы для банков "усилят нашу мягкую денежно-кредитную политику". "По мере того, как наши меры будут прокладывать дорогу в экономику, они будут способствовать возврату инфляции к 2%", - добавил он.



Недавние данные еврозоны были противоречивыми. На прошлой неделе ЕЦБ сообщил, что банки смягчили свои стандарты кредитования компаний впервые с 2007 года. Это может быть сигналом восстановления кредитования бизнеса, которое в свою очередь будет стимулировать инвестиции, инфляцию и занятость. Но другие данные были менее позитивными. Промышленные заказы в Германии, крупнейшей экономике Европы, упали в июне на 3,2% по сравнению с маем. Это самое резкое падение с сентября 2011 года. Оно указывает на то, что в Германии едва ли наблюдался рост во 2-м квартале после сильного начала года. Более того, валовой внутренний продукт (ВВП) неожиданно сократился во 2-м квартале в Италии, третьей по величине экономике еврозоны. Таким образом, это третья рецессия в стране с 2008 года, которую некоторые экономисты определяют как квартальное сокращение ВВП. Между тем, инфляция упала еще ниже целевого уровня ЕЦБ, составляющего чуть ниже 2%. Потребительские цены выросли в еврозоне в июле всего на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало самым слабым ростом с конца 2009 года. Учитывая такую слабую инфляцию, которая затрудняет обслуживание долга, ЕЦБ оказался под давлением со стороны некоторых экономистов финансовых рынков, а также со стороны Международного валютного фонда (МВФ) с тем, чтобы он рассмотрел более смелые меры стимулирования, а особенно масштабные покупки частного и государственного долга, которые известны как количественное смягчение.



Другие крупные центральные банки, а именно Банк Японии, Банк Англии и Федеральная резервная система (ФРС) широко использовали количественное смягчение с начала мирового финансового кризиса, чтобы влить больше ликвидности в экономику в надежде на оживление инфляции и роста. В этих странах, очевидно, укрепилось восстановление и понизилась безработица по сравнению с еврозоной. При этом инфляция приблизилась к уровню 2%, которые основные центральные банки считают оптимальным. ЕЦБ неоднократно говорил, что такие меры могут быть приняты в еврозоне, если прогнозы по инфляции будут значительно ниже целевого уровня. Однако структура еврозоны, учитывая 18 различных рынков облигаций, затрудняет для ЕЦБ создание программы, которая могла бы помочь странам, наиболее нуждающимся в этой помощи.