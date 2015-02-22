Как потратить $300 тыс. за один ужин в ресторане?

Может быть, трудно поверить, что счет за ужин может достичь $300 тыс. даже в каком-то особенно дорогом ресторане. Но на самом деле это несложно сделать, если у вас есть 30 человек, которые будут заказывать бутылки вина с пятизначными ценниками.

Генеральный директор Vice Media Inc. Шейн Смит потратил $300 тыс. на ужин в Лас-Вегасе в прошлом месяце, по словам источника в Vice. Смит заплатил за всю его компанию — там были заместители руководителей, сотрудники и друзья - в Prime Streakhouse в отеле Bellagio во время Consumer Electronics Show в январе. Ужин сопровождался реками вина, которые стоят свыше $20000 за бутылку.

Итоговый счет был упомянут на конференции MGM Resorts International во вторник, и впервые о нем сообщило агентство Bloomberg. Во время разговора генеральный директор MGM Джеймс Джозеф Интерлакен сказал, что он был потрясен, когда увидел счет в $300000.

"Это очень хороший чек... Мы такого давно не видели", - сказал он по телефону.

Prime, ресторан Жан-Жоржа Вонгериштена отмечен наградами, там автоматически включают в счет 18% чаевых, если за столом больше восьми обедающих. Чтобы получить счет на сумму $300 тыс., тот ужин должен включать блюда и напитки на общую сумму около $255 тыс. плюс чаевых в размере около $46 тыс. Неплохой такой улов для официанта.

Теперь давайте взглянем на еду. Цена закусок в меню варьируется от $36 (жареная курица с розмарином и лимоном) до $85 (филе миньон). В среднем большинство вариантов обойдется в чуть больше $51. Умножьте это на 30 и мы получим $1530 в качестве основного блюда. Если каждый обедающий съест первое блюдо, средняя стоимость которых составляет около $18,50, получится еще $555. Но это не круто без картофеля, который здесь готовят девятью разными способами - от пюре с трюфелями до ньокков. Если каждый съест по одному «картофельному» блюду, получится еще $130.

Добавляем еще несколько пунктов в таблицу - пятью заказов фуа-гра ($32), пять «креветок в беконе» ($26) и для хорошего равновесия — пять заказов брюссельской капусты ($14) и пять блюд из взбитого шпината (по $13). Это будет примерно $425.

Таким образом, для полного насыщения мы уже набрали еды на $2640, около $88 на каждого. Но эта цифра крайне далека от итоговых $300 тысяч.

Конечно, мы забыли про бар — вот именно то место, где счет в ресторане получает реальное и моментальное прибавление. Группа, как сообщается, «опрокинула» по несколько бокалов вина по цене $20000 за бутылку. Если каждый брал по два стакана - довольно мало, кстати, особенно для Вегаса - таблица будет дополнена уже 12 бутылками. Это само по себе добавляет до $240000. Плюс возможные дополнения из крепких алкогольных напитков, шампанское, аперитивы и дижестивы. Вот мы и разгадали тайну того огромного чека за ужин.