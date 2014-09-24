EUR/GBP: Пара стабильна у 2-летнего минимума

В среду евро упал против фунта, вновь приближаясь к двухлетнему минимуму после того, как индекс условий деловой среды Германии снова снизился в этом месяце, в то время как Европейский центральный банк в очередной раз подтвердил приверженность адаптивной денежно-кредитной политике.

Пара EUR/GBP достигла минимума 0,7828 и торговалась на 0,7834, снизившись на 0,05% в течение дня. Пара, вероятно, найдет поддержку на 0,7809, минимуме 19 сентября, и самым слабым с августа 2012 года и сопротивление на отметке 0,7875.

Настроения в отношении единой валюты попали под давление после того, как отчет показал, что доверие бизнеса к экономике Германии ослабло в сентябре пятый месяц подряд.

Фунт получил поддержку, так как инвесторы сфокусировали все внимание на перспективах денежно-кредитной политики Великобритании после шотландского референдума о независимости, состоявшегося в прошлый четверг.

Евро стабилен по отношению к доллару, пара EUR/USD торговалась на 1,2848, у понедельничного 14-месячного минимума 1,2815.