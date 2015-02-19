Торговая система "От Балды".
Начальный депозит 1310.32$.
Сделка 1. 18.02.2015.
WHEAT-MAR15 0.05 лотацена 526.58
стоп-лосс 522.80
тейк-профит 548.00
Торговая система "От Балды".
Начальный депозит 1310.32$.
Сделка 1. 18.02.2015.
WHEAT-MAR15 0.05 лотацена 526.58
Сделка 2.
CL-APR15 0.05 лота
цена 49.68
стоп-лосс 49.48
тейк-профит 52.00
Отскок от уровня.
Надо было подождать чуток, сделка закрылась почти сразу, -10$
Сделка 3: перенос стоп-лосса в безубыток
Сделка 8
XAUUSD 0.05 лота
цена 1203.98
стоп-лосс 1204.60
тейк-профит 1201.55
Отскок от уровня