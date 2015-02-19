Торговая система "От Балды". 

Сделка 4: даже заскринить не успела, сразу стоп -5.05$, так что и описывать не буду, тем более что повторный заход по тем же причинам.



Сделка 5



XAUUSD 0.05 лота

цена 1198.97

стоп-лосс 1198.12

тейк-профит 1203.00



Отскок от уровня

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