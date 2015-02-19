Торговая система "От Балды".
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Торговая система "От Балды".

19 февраля 2015, 17:53
Raptor42
Raptor42
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Торговая система "От Балды". 

Начальный депозит 1310.32$.

Сделка 1.  18.02.2015.

WHEAT-MAR15 0.05 лота

цена 526.58
стоп-лосс 522.80
тейк-профит 548.00
Файлы:
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