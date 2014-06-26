Азиатские рынки выросли, отреагировав накануне на сигнал с Уолл-Стрит

Акции в Азии в четверг выросли. Это явилось оперативной реакцией на рост американской биржи. Так, гонконгский индекс Hang Seng подрос на 0,4%; сиднейский индекс S&P/ASX 200 — на 0,5%; корейский KOSPI прибавил 0,6%. Чуть скромнее дело пошло в Токио: Nikkei 125 вырос только на 0,2%. Среди компаний выделился крупнейший интернет-портал Японии, Yahoo Japan Corp. Его акции прибавили 2% после заявления компании о том, что она выкупает долю в одной из платежных систем, чтобы расширить свой бизнес, посвященный электронной коммерции.

Акции в Азии в четверг выросли. Это явилось оперативной реакцией на рост американской биржи. Так, гонконгский индекс Hang Seng подрос на 0,4%; сиднейский индекс S&P/ASX 200 — на 0,5%; корейский KOSPI прибавил 0,6%. Чуть скромнее дело пошло в Токио: Nikkei 125 вырос только на 0,2%. Среди компаний выделился крупнейший интернет-портал Японии, Yahoo Japan Corp. Его акции прибавили 2% после заявления компании о том, что она выкупает долю в одной из платежных систем, чтобы расширить свой бизнес, посвященный электронной коммерции.

«Потепление» на Уолл-Стрит началось после того, как инвесторы выразили надежду на «оттаивание» экономики после мрачных отчетов по первому кварталу (в течение которого ВВП США сократились на 2,9% по годовому показателю). Так или иначе, сегодня рынок Америки показывает рост: экономические показатели демонстрируют своеобразную реанимацию после жесткой зимы, которая негативно сказалась на экономике страны. На 0,29% вырос индекс Dow 30; S&P прибавил 0,49%, а сводный индекс NASDAQ продемонстрировал увеличение на 0,68%.