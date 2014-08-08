Cbonds: Сбербанк конвертирует суборд ВЭБа в "вечные бонды"

22 июля Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам конвертировать антикризисные суборды в "префы". Согласно документу, банки смогут обменять предоставленные Внешэкономбанком в кризис 2008-2009 года субординированные кредиты на привилегированные акции. Приобретаемые таким образом привилегированные акции банков не будут учитываться при расчете доли "префов" в общем объеме их уставного капитала.



Так, снимается противоречие с пунктом Гражданского кодекса, устанавливающим, что доля "префов" не должна превышать 25 процентов уставного капитала акционерного общества. На данные привилегированные акции не будут распространяться требования об обязательном определении в уставе АО размера дивиденда или порядка его определения и стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества, а также требования об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решения на общем собрании акционеров по корпоративным процедурам, связанным с размещением таких акций, будут приниматься большинством голосов принявших в нем участие акционеров - владельцев голосующих акций.

В кризис 2008-2009 крупнейшие банки (Сбербанк, ВТБ, РСХБ, Газпромбанк и другие, всего 17 банков) получили кредиты от ВЭБа. Однако если Сбербанк гасил свой заем на 500 млрд рублей, то другие банки этого не делали. По этой причине глава банка Герман Греф заявлял, что в связи с инициативой государства банк "стоит перед сложным выбором": "если мы не конвертируем, наши конкуренты вновь получат бесплатные деньги в капитал, а мы нет", объяснял он. Однако конвертация для банка также не представлялась идеальным вариантом, поскольку в этом случае произошло бы размывание доли акционеров в капитале банка.



"Сбербанк сообщает о принятии решения о выборе конвертации ранее полученных от Центрального банка Российской Федерации субординированных займов в субординированные кредиты без обеспечения со сроком привлечения до 50 лет, и со сроком привлечения не менее чем на 50 лет с условием возможности продления заемщиком срока действия договора субординированного кредита не чаще чем один раз в 50 лет без согласования с кредитором", - сообщает Банк России.

Справка: ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы, основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным акционером Сбербанка является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка – более 260 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, более 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Белоруссии. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций - 1481.