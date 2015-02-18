Сильный швейцарский франк усиливает риск страны погрузиться в рецессию

Экономический рост в Швейцарии — явно не тот показатель, которого ждут аналитики после того, как нацбанк страны отпустил валюту в свободное плавание. Периодические скачк швейцарского франка против евро не позволяют экономистам как-то конкретно описать свои прогнозы.

По результатам исследования, проведенного ZEW Institute и Credit Suisse Group, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков упал до –73 п. с -10,8 пункта в прошлом месяце. Это сильнейшее падение индекса, и это доказывает, что ожидания сильно ухудшились после того решения нацбанка Швейцарии. До этого курс франка три с половиной года был четко «привязан» к евро.

Отрицательное значение индекса показывает, что ожидающих ухудшения ситуации участников больше, чем тех, кто настроен оптимистично. Институты KOF и BAKBasel недавно тоже опубликовали свои прогнозы - согласно им, экономика Швейцарии погрузится в рецессию из-за сильного франка.

На данный момент пара EUR/CHF торгуется на уровне 1,0709 — к 16:17 по мск, по данным investing.com.

К сожалению, нацбанк Швейцарии уже потерял всякое доверие, а потому мы скоро можем увидеть паритет евро и франка, а затем курс, вполне возможно, уйдет еще ниже.