Сегодня у Греции крайний срок, чтобы попросить о продлении финансовой помощи

Греция направит в Брюссель официальную просьбу о продлении программы финансовой помощи на 4 месяца. За это время новое греческое правительство намерено найти компромисс со своими европейскими кредиторами. Об этом сегодня пишут The Wall Street Journal и Financial Times.

По этому плану Греция соглашается не сворачивать уже проведенные реформы, а также обещает сохранить первичный профицит бюджета, полностью обслуживать долги, но параллельно будет обсуждать с кредиторами условия новой программы. Такой итог переговоров в понедельник пока устраивает премьера Алексиса Ципраса и комиссара Европейской комиссии по экономике и финансам Пьера Московиси. Хотя условия не устроили министров финансов еврозоны.

Если программу продлят, это даст возможность Греции провести переговоры об условиях нового соглашения. Здесь надо уточнить, что Греция настаивает на продлении только "кредитного соглашения", а не всей программы помощи, в которой участвует еще и МВФ и которая предполагает выполнение целого ряда различных условий.

Как пишет The Wall Street Journal, пока не ясно, примут ли все кредиторы предлагаемые условия продления кредитной программы (которая, кстати, заканчивается уже 28 февраля). Один из европейских чиновников предупредил, что если Греция хочет под продлением "кредитного соглашения" получить возможность брать деньги без каких-либо условий, это не пройдет.

Ципрас, в свою очередь, твердо стоит на своем — нужно выполнять предвыборные обещания, и потому в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, предполагающие различные послабления в социальной сфере. Но опять же палка о двух концах — принятие подобных законов противоречит обсуждаемому с кредиторами компромиссу.

Сегодня последний день, когда Афины могут попросить европейских партнеров о продлении программы финпомощи. Если же Греция будет настаивать на своих условиях и не сможет договориться с кредиторами, то уже с 1 марта окажется без финансовой поддержки ЕС, а это вызовет панику на рынке и может активизировать цепь событий, которые в итоге приведут к выходу Греции из зоны евро.

К 11:01 по мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1387, резко падая на 0,21% - с отметки 1,1412 сегодня утром.

