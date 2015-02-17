Пара EUR/USD дошла до отметки 1,1415 после отчетов из Германии

Сегодня днем евро укрепляется против доллара после публикации данных от центра экономических исследований ZEW. В отчетах центра были данные о том, что экономическая уверенность в Германии повысилась в этом месяце до годового максимума, но неясность в деле с греческим долгом все еще сдерживает рост евро.

Центр экономических исследований ZEW объявил, что его индекс настроений в деловой среде Германии увеличился в феврале на 4,6 пункта - до 53,0, максимума с февраля прошлого года. К слову, прогнозисты ждали отметку 55,0.

Настроения финансовых экспертов стали более позитивными в результате высокого темпа экономического роста в четвертом квартале прошедшего года и программы QE от Европейского центрального банка, говорится в докладе.

Сразу после публикации данных пара EUR/USD выросла и сейчас торгуется на уровне 1,1415 (рост на 0,53%) по сравнению с 1,1354 на закрытии торгов вчера.