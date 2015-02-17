Курс евро понемногу восстанавливается после вчерашнего падения

Вчера вечером евровалюта обвалилась против доллара после новостей о безуспешных переговорах между Грецией и кредиторами о продлении программы финпомощи.

Евро поднялся на 0,27% - до $1,1385 к 12:57 по мск. Ранее пара EUR/USD упала до $1,1322. Против иены евро сегодня спустился до минимума 133,96, но потом восстановился и сейчас торгуется на уровне 135,17 иены.

В понедельник прошли переговоры министров финансов еврозоны и Греции, но они вновь оказались безрезультатными - Греция считает неприемлемым продление программы кредитования еще на полгода.

"Соглашения так и нет. Это разочаровывает, потому что на прошлой неделе казалось, что стороны близки к компромиссу", - говорит старший экономист из National Australia Bank Дэвид де Гэрис.

Но все же большинство аналитиков уверены, что соглашение будет достигнуто до конца месяца, потому что к 1 марта предыдущая программа финпомощи закончится и без новых кредитов Греция попросту может остаться без денег.

"Рынок уже видел такое, все помнят переговоры о долге Греции в 2011 году. До 28 февраля осталось только девять рабочих дней, но некоторые считают, что времени достаточно, поэтому никто в панике не продает евро", - уверенно высказался директор по валютному рынку из Societe Generale в Токио Киосуке Судзуки.