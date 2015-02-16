Сотрудники Alibaba не получат новогоднюю премию

Alibaba, может и провел самое крупное в истории IPO в прошлом году, но, по словам Джека Ма, в 2014 году не было ничего особенного. В недавнем письме к сотрудникам соучредитель Alibaba сказал, что его компания не показала каких-либо "чрезвычайных показателей или достижений" в прошлом году. Об этом пишет издание CNN-Money.



"Успех IPO не был сюрпризом — это было кульминацией пятнадцатилетней напряженной работы", - сказал он. "Если быть честными, мы могли бы отработать еще лучше в 2014 году — во всех направлениях, от электронной коммерции к облачным технологиям и логистике".

В результате Ма сказал, что он не будет раздавать традиционную премию перед Китайским Новым годом своим сотрудникам.

Возможно, это немного неожиданно, поскольку подарки - красные конверты с деньгами — стали уже давней традиции среди друзей, семей и компаний перед этим большим праздником. Даже иностранные фирмы начали практиковать такие поощрения своих китайских филиалах.

Пресс-секретарь Alibaba, однако, сказал, что сотрудники все-таки получат ежегодные премии в сумме месячной зарплаты, но не красный конверт.

Скорее всего, это может быть связано с очень строгим контролем со стороны инвесторов и регулирующих органов, который начался еще во время подготовки к IPO. Плюс к этому компания опубликовала недавно не позитивные отчеты — продажи были более низкие, чем ожидалось в последнем квартале. И в этом году акции компании уже потеряли 14%.

В январе, кстати, китайское правительство еще обвиняло Alibaba, что та закрывает глаза на незаконную деятельность продавцов и своих онлайн-платформ. Хотя доклад и был удален с сайта государственного органа, репутацию компании это подпортило, к тому же осталось много судебных исков в США к компании за отказ раскрывать информацию для инвесторов.

"Такие вопросы, как этот, неизбежны, потому что мы сейчас публичная компания", - сказал Ма. Но он считает, что все идет в порядке вещей: "Почти все многонациональные компании сталкивались с аналогичными проблемами, такие как IBM, Microsoft и Wal-Mart".

Решение не вознаграждать сотрудников более крупными премиями может быть просто способ Джека Ма напоминать сотрудникам фирмы о том, что им предстоит еще тяжелая работа. "Это самый ответственный момент со дня появления Alibaba 15 лет назад", - пишет Ма. "Мы далеки от того, чтобы быть большими и сильными, какими нас представляет общественное мнение".

В пятницу акции Alibaba торговались на уровне $89,05 (рост на 2,24%), после закрытия цена упала на 0,45% - до $88,65 - по данным investing.com .