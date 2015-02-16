Нефть продолжает расти в понедельник на позитивных прогнозах

Цены на нефть марок Brent и WTI растут в понедельник днем — постепенный рост идет с начала месяца. Об этом сообщает сегодня агентство Bloomberg, ссылаясь на данные торгов.

Так, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле подорожали на $0,66 - до $62,18 за баррель к 16:28 по мск. В то же время цена на фьючерсы WTI выросли на $0,33 - до $54,00 за баррель.

Позитивное настроение у инвесторов до сих пор сохраняется после новостей о продолжающемся сокращении числа действующих буровых установок в США — в свою очередь, это может быть сигналом о сокращении добычи нефти в стране. За прошлую неделю, по данным компании Baker Hughes, число установок в США снизилось на 84 единицы - до значений августа 2011 года.

"Число буровых установок упало довольно существенно, - говорит глава консалтинговой компании Petromatrix Оливье Жакоб. - Мы полагаем, что в текущем году стоит ожидать уменьшения добычи".

Вместе с тем министр нефти Кувейта Али аль-Омейр заявлял утром, что реальные излишки нефти на рынке уже сейчас меньше, чем ожидавшиеся ранее 1,8 млн баррелей в сутки.



