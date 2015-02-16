Азиатско-Тихоокеанский регион завершил торги «в зеленой зоне»

В понедельник китайские акции завершили день на подъеме. «Веселее» всего росли акции мелких компаний: инвесторы надеялись извлечь выгоду из бума потребления в ходе предстоящего празднования лунного Нового года.

Shanghai Composite вырос на 0,6%. Показали рост сектора, связанные со СМИ, медициной и телекоммуникациями, а такие тяжеловесы, как банки и брокерские компании — напротив, снизились. Одна из ведущих китайских кинематографических компаний, Huayi Brothers Media Corp., выросла на 3,5%. China Merchants Bank потерял 1,2%.



Акции токийской биржи достигли семилетних максимумов на данных о том, что экономика страны начинает восстанавливаться после рецессии, связанной с апрельским увеличением налога с продаж. Nikkei вырос на 0,5% и впервые с июля 2007 года зашел за отметку в 18000.

Среди отдельных акций, стоит отметить Fanuc Corp. Производитель промышленных роботов объявил об инвестициях в 130 млрд иен в производственные и научно-исследовательские центры на территории Японии. На этих новостях компания прибавила 3,4%.

Takata Corp продолжает снижаться. Сегодня она упала на 5,4%, после слов исполнительного директора Honda Motor о том, что концерн Honda не заинтересован в том, чтобы финансово помогать производителю подушек безопасности. Напомню, в 2014 году Takata потеряла 52% капитализации, и с начала 2015 года — еще 10%.

Индекс Hang Seng тоже сегодня завершил день в плюсе, прибавив 0,18%. Kospi окреп на 0,04%, австралийский их коллега — S&P/ASX – прибавил 0,19%.



