Евро растет в ожидании переговоров Греции с кредиторами: есть надежда на компромисс

В понедельник утром евро укрепился против доллара — все внимание рынков направлено на результаты переговоров по греческому долгу. Валюта растет на фоне надежд на новое компромиссное соглашение по долгу Греции — прежнее соглашение о финпомощи стране истекает к 1 марта 2015 года.

К 12:30 по мск пара EUR/USD выросла на 0,24% - до 1,1420. В пятницу пара торговалась на уровне 1,1392 к закрытию.

Сегодня представители правительств Греции и Европейского Союза проведут очередные переговоры, чтобы обсудить общие предложения по греческой программе финансовой помощи. На прошлой неделе подобные переговоры не привели к результату — стороны настаивают на своих позициях, а кредиторы против кардинальных перемен.

Согласно текущему соглашению, Греции предоставлена экономическая помощь на сумму 240 млрд евро и это соглашение истекает 28 февраля. Как известно, новое греческое правительство не хочет продлевать его — по его мнению, условия, в которых страна живет последние годы, унижают ее и заставляют страдать греков из-за жестких мер и ограничений. Это, в свою очередь, усиливает опасения, что конфликт с международными кредиторами приведет в итоге к выходу страны из еврозоны.

В то же время евро вырос против иены - пара EUR/JPY торгуется на уровне 135,41 (рост на 0,1%), в пятницу была на уровне 135,03. Сегодня были опубликованы отчеты, которые подтвердили, что Японии удалось вернуться к росту в последнем квартале 2014 года, хотя этот рост и был несколько слабее, чем ожидалось. В прошлом квартале ВВП Японии увеличился в годовом исчислении на 2,2% (ждали 3,7%).