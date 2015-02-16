Рубль утром был на пике: его поддерживает нефть и начало налогового периода

В понедельник утром после открытия торгов на Московской бирже рубль дошел до максимума пяти недель - благодаря подорожавшей нефти и перемирию на востоке Украины, считают эксперты. Плюс на рост нацвалюты России повлияло ожидание экспортных продаж в начинающийся сегодня налоговый период.

К 10:45 по мск доллар торговался на уровне 62,27 руб., а евро — на уровне 71,106 руб. - по данным портала investing.com. Таким образом, обе валюты сильно ослабли утром. Сейчас, к 11:28 по мск пара USD/RUB торгуется на отметке 62,706, а пара EUR/RUB — на отметке 71,59.

Рост рубля в то же время сдерживает спрос на иностранную валюту из-за необходимости погашения корпоративных внешних займов. 15 февраля на востоке Украины в целом прекратили огонь, как и договорились на минских переговорах на прошлой неделе.

Российский рубль уже в пятницу не смог устоять перед наступающими позитивными новостями — было понятно, что рынок еще сомневается о реальности перемирия на Украине. Точно так же не совсем уверены в этом и евролидеры — они сегодня расширили санкционные списки. Однако, если дальше все будет хорошо, то Европа готова начать отмену своих ограничений против РФ.

Растущая нефть поддержала рубль довольно сильно - Brent сегодня ночью доходил до уровня $62,19. Причём рост в четверг-пятницу был не на пустом месте — факты о сокращении разработок, добычи были налицо.

Сегодня начинается февральский налоговый период — на оплату некоторых акцизов потребуется около 400 млрд рублей. Такая поддержка не будет лишней для рубля, одновременно может послужить дополнительным мотиватором для продажи доллара.