Греция никак не может найти общий язык с кредиторами

Позиции сторон слишком разносторонние — возможно, сторонам придется очень постараться, чтобы найти общие копромиссы. Сегодня, в понедельник 16 февраля, министры финансов европейских стран в Брюсселе будут обсуждать вопрос о продлении программы финпомощи Греции. Но по итогам прошедших в выходные переговоров выявились значительные расхождения в позициях сторон, сообщает Financial Times.

Греция выдвигает еще больше возражений к существующей программе, чем прежде заявлял министр финансов Греции Янис Варуфакис.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, переговоры показали, что у обеих сторон очень мало общих намерений. Некоторые даже называют ситуацию "чрезвычайно сложной", а потому больших надежд на успешное завершение сегодняшних переговоров не возлагают.

Напомним, что программа помощи Греции истекает 28 февраля, а значит, для внесения в нее каких-либо изменений (сроки или требования) необходимо как можно скорее договориться об этом, иначе национальные парламенты еврозоны не успеют одобрить их.

Встреча сегодня - последний шанс для Афин попросить о продлении действующей программы, но никто не исключает, что может состояться еще одна встреча на этой неделе, если потребуется. Если программу не продлят, то уже с 1 марта Греция останется один на один со своими финансовыми проблемами.

Греческие лидеры больше хотят, конечно, заключить новое соглашение, чем продлевать старое. "Если наши так называемые партнеры хотят добиться продления действующей программы, этого ужасного документа, в той или иной форме, то соглашения не будет", - заявил вчера в The Financial Times лидер фракции "СИРИЗА" Панаготис Лафазанис. Греческое правительство хочет для начала добиться снижения ориентира по первичному профициту бюджета с 4,5% до 1,5% ВВП, избежать пока реформ на рынке труда, в пенсионной системе.

К 10:15 по мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1414, показывая рост на 0,19% от предыдущего закрытия.