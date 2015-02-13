Societe Generale хочет уволить еще 1500 российских сотрудников

Французская группа компаний Societe Generale собирается сократить в этом году около 1500 сотрудников, работающих в России. В руководстве решение объясняют ухудшением экономической ситуации в стране, которое, в свою очередь, негативно влияет на прибыльность. Такое сообщение сегодня опубликовало агентство Bloomberg.

По сведениям агентства, в 2015 году Societe Generale сократит почти такое же число сотрудников, сколько было уволено в 2014 году. Сейчас в штате сотрудников в России около 20,5 тыс. человек, большинство из них работают в Росбанке.

Российский бизнес французской группы Societe Generale включает в себя Росбанк, Русфинанс банк, банк «ДельтаКредит», лизинговую компанию ALD Automotive и страховщика Societe Generale Insurance. Эти компании в прошлом году получили суммарный убыток в размере 497 млн евро, а в 2013 году принесли прибыль в 165 млн евро.

Весной прошлого года группа публиковала стратегический план на 2014-2016 годы, в котором говорилось, что ближайшие три года российский розничный бизнес будет ключевым фактором роста Societe Generale.



За последние сутки акции Societe Generale выросли в цене на 3,68% - до уровня 38,27 евро за акцию. Вчера на закрытии торговались на уровне 36,91 евро (по данным investing.com).