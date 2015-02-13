Швеция присоединяется к игре с базовыми ставками

Шведский центробанк Riksbank в четверг понизил базовую ставку на 0,1% - прежде она была нулевой. Соответственно, теперь ставка стала отрицательной. Плюс к этому шведский регулятор ввел собственную программу количественного смягчения — ЦБ планирует выкупить гособлигации на 10 млрд крон (примерно €1,04 млрд.).

Четвертый член клуба «европейских отрицательных ставок» - Швеция. Председателем этого теоретически возможного сообщества стала бы, безусловно, Дания, где регулятор в январе успел снизить ставку два раза за одну неделю. Сейчас она составляет -0,35%. За ней идет Швейцария (со ставкой -0,25%). И последний член «клуба» — еврозона, где формально ставка 0,05%, но по депозитам коммерческих банков она равняется -0,2%.

Подобные действия центробанков по установлению минусовых ставок уже привели к нескольким финансовым парадоксам. В Финляндии, например, в начале месяца разместили облигации с отрицательной доходностью, однако спрос на них был в 1,7 раза выше предложения. Подумайте только — облигации покупают, даже осознавая, что при погашении бондов инвесторы получат меньше денег, чем вложили.

Пожалуй, им просто некуда девать свои деньги — вкладывать их в банки невыгодно, т. к. за их хранение еще придется заплатить. Это как штраф за то, что ты свои деньги отдаешь в банк и чем ниже ставка, тем выше будет штраф.

Но пора уже центробанкам задуматься, почему так ослаб интерес банков к экономике? А они сейчас только борются с результатами. Если и дальше снижать и так уже отрицательную ставку, вводить программы количественных смягчений, центробанки только больше обесценивают свои валюты, чем стимулируют экономический рост.