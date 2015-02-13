Евро сильно укрепился после обещания ЕС помочь Греции

Соглашение с Грецией было достигнуто на саммите ЕС в Брюсселе. Теперь у страны будет возможность продлить получение помощи от ЕЦБ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас согласился сотрудничать с экспертной миссией кредиторов и обещает, что они придумают, как оплатить часть долгов. «Мы пока не преодолели всего пути, но это важный этап», — заявил Ципрас.

Инициатор компромисса - канцлер ФРГ Ангела Меркель, она сказала, что если Греция хочет продолжить программу помощи, то ей следует скорее подать соответствующую заявку. Напомним, сумма госдолга Греции составляет более 320 млрд евро — это примерно 174% от ВВП страны.

На фоне этой новости к 12:16 по мск пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1432 (рост на 0,25%). Сегодня утром в 8:55 по мск пара дошла до отметки 1,1440 - по данным investing.com.

