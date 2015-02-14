Китай встречает Год Козы без свинины и салютов

Приближается празднование Нового года по лунному календарю. Динг Шен, 34-летний владелец завода по производству пиротехники, как ни странно, совсем не рад. Фейерверки, которые так любят по всему Китаю и которые обычно в Новый Год раскупаются со скоростью горячих пирожков, в этом году одиноко пылятся на полках. Такого не было почти четверть века. Фейерверк — традиционно неотъемлемая часть недельных торжеств в Китае, посвященных Новому году. Но это — расходы, которые урезаются первыми в сложной ситуации.

«Если у вас нет денег, вы, конечно же, не станете покупать фейерверк, — говорит Динг Шен. — Наши продажи на внутреннем рынке сократились на 40%, и основная причина — экономический спад в стране». Его комментарии почти слово в слово повторяют другие производители салютов.



Для многих китайцев наступающий год будет еще более сложным, чем прошедший, 2014, когда рост замедлился до двухлетнего минимума в 7,4%. Нездоровые тенденции показывает даже свинина, традиционное мясо на китайском новогоднем столе. Хрюшки всегда имеют свойство дорожать примерно за месяц до праздника, но в этом году они внезапно подешевели до 24,8 юаня за килограмм в январе (с 24,9 юаня в декабре). Обычно на свинину подпрыгивает спрос под Новый Год, а в этом году такого не происходит — это и давит на цены. Кроме того, в 2014 г было произведено рекордное количество китайской свинины, и поэтому тоже стимулов к росту цены маловато.

Заказы на столики в ресторанах на 18 февраля, правда, высоки, как никогда, по словам менеджера сети ресторанов Xiao Nan Guo, которые работают по всему Китаю. Однако клиенты склоняются в пользу дешевых комплексных меню: всё меньше клиентов предупреждают об эксклюзивных заказах или об ужине по основному меню.

В режим суровой экономии перешли и корпорации. Конверты с новогодними бонусами значительно похудели, а один пользователь Weibo пожаловался, что ему выдали три упаковки яблок в виде годового бонуса, да еще и предписали разделить их еще с пятью коллегами.

Словом, пояса потуже затягиваем не только мы, а взаимные беды объединяют!