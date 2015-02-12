Банк Англии, возможно, повысит процентную ставку в 2016 году. А может быть, и понизит.

Сегодня Банк Англии дал понять, что остается на пути к повышению процентной ставки в Великобритании в 2016 году, несмотря на резкое замедление инфляции. Англичан предположительно не пугает даже то, что обремененная долгами Греция выпадет из единого валютного пространства. Однако в то же время должностные лица британского регулятора принимают во внимание и риски, угрожающие подорвать восстановление: они добавили, что в случае ухудшения перспектив роста экономики им придется сократить базовую ставку еще ниже, чем нынешние рекордно низкие 0,5% или провести новый раунд скупки активов.

«Мы готовы принять любые меры, которые потребуются», заявил руководитель Банка Англии Марк Карни.



В своем квартальном отчете об инфляции Банк Англии указывает, что ожидает возвращения годовой инфляции в Великобритании к целевому уровню в 2% к 2017 году — а значит, и предусмотренная базовая ставка должна вырасти в соответствии с ожиданиями финансовых рынков. Эти ожидания основываются на том, что медленное ужесточение монетарной политики начнется с середины 2016 года.

Слабая инфляция в Великобритании в значительной степени объясняется акробатическими этюдами, которые демонстрирует цена на нефть, а значит, может быть временным явлением. Прогнозы показали, что годовая инфляция в 2015 году в Британии будет курсировать вокруг нуля, прежде чем начать расти в 2016.

Прогноз роста экономики в 2016 году поднят с 2,6% до 2,9%, а в 2017 — с 2,6% до 2,7%.

Напомним, большое количество крупнейших регуляторов мира в последние месяцы принимает курс на поддержание инфляции и стимулирование роста своих экономик.

Так, шведский Центробанк сегодня впервые «увел» свою базовую процентную ставку на отрицательный уровень и обнародовал программу скупки активов для борьбы со снижением инфляции.

В январе и ЕЦБ объявил о программе скупки активов на миллиарды евро в попытке стимулировать экономику еврозоны. При этом перспективы единого валютного пространства омрачаются ситуацией в Греции, которая возродила опасения долгового кризиса в регионе.