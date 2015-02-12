Глава ФРБ Далласа: нефтяной кризис «спроектировала» Саудовская Аравия

Саудовская Аравия больше всех ответственна за резкое падение цен на нефть и газ в последние месяцы, заявил в среду в Economic Club of New York Ричард Фишер, глава Далласского Федерального резервного банка. Он уверен, что именно Саудовская Аравия разработала нынешний нефтяной кризис.

"Мы - огромный поставщик энергии. Саудовской Аравии потребовалось некоторое время, чтобы понять, что происходит", - сказал Фишер, обращаясь к отчетам по стремительному росту нефтяной промышленности в США за последние годы. Фишер - наиболее известный американский чиновник — решил возложить всю вину на Саудовскую Аравию.

Еще недавно, в июле 2014 года нефть торговалась дороже $100 за баррель, а к январю 2015 года ее цена упала до $50.

В свою очередь, саудовские чиновники неоднократно обвиняли в падении цен уровни спроса и предложения в мире. Они говорили, что и сами были застигнуты врасплох сильным снижением цен, и признавали также, что это будет сильно давить на американскую сланцевую нефть.

"Несмотря на то, что Саудовская Аравия и страны ОПЕК не проектировали снижение цен на нефть, есть положительный побочный эффект - в результате падения до определенной цены некоторые нефтедобывающие компании модернизировали свой бизнес», - говорил принц Аль-Валид бен Талал,член королевской семьи Саудовской Аравии в январе.

Нефтяные игры продолжаются. Цены на нефть начали падать в конце лета, затем резко пошли еще ниже после заявления ОПЕК во главе с Саудовской Аравией о том, что картель не будет урезать производство.

Фишер отметил, что Саудовская Аравия получает выгоду не только в экономическом, но и в политическом плане от снижения цен на нефть. Низкие цены на нефть делают особенно больно их крупнейшим региональным соперникам: Ирану, например. "Я уверен, что король Абдалла думал про себя:" Я также сделал одолжение визави Ирану", - сказал журналистам Фишер. Экономике Ирана нужна нефть по цене около $135. У Саудовской Аравии есть большие денежные резервы и, таким образом, она в состоянии выдержать спад цен гораздо дольше.

Что будет дальше с ценами на нефть? Учитывая то, как мотивированы Саудовская Аравия на удержание цен на низком уровне, Фишер не ожидает «взлета» цен снова до $100 за баррель в ближайшее время. "С точки зрения бюджета, у саудовцев пока есть резервы, которые помогут справиться с этой низкой ценой", - сказал он.

В то время как многие энергетические компании увольняют работников, сокращают расходы, Фишер сказал, что общее воздействие дешевой нефти на экономику США будет положительным. Типичный американский водитель, например, сэкономит примерно $750 в этом году на бензине - по оценкам правительства. Даже в его родном штате, Техасе, Фишер говорит, что экономика диверсифицирована гораздо больше и от нефти так сильно не зависит, как было в прошлом — до 1980-х.

К 11:41 по мск фьючерсы на нефть Brent торговались на уровне $57,26 за баррель, а WTI - на уровне $50,28.

