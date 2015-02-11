Евро падает из-за неопределенности в переговорах Греции и еврозоны

В среду вечером евро обвалился до семилетнего минимума против фунта — все еще находясь под влиянием греческого конфликта. К 16:55 по мск пара EUR/GBP достигла отметки 0,7396 - самой низкой с января 2008 года. Вчера пара закрылась на уровне 0,7422.

Как сообщают иностранные СМИ, сегодня Грецию ждут напряженные переговоры с представителями Европейского союза. На встрече должны решить, что делать дальше — т. к. через две недели истекает срок текущего соглашения по экономической помощи Греции со стороны еврокредиторов. А новое греческое правительство, как известно, не намерено продлевать это соглашение, т. к. хочет само решить свои проблемы. И все это только усиливает опасения, что конфликт с международными кредиторами приведет к выходу Греции из еврозоны.

По отношению доллару евро сегодня сильно упал днем, примерно в 14:30 по мск - пара EUR/USD дошла до отметки 1,1293. Сейчас, к 17:00 по мск, пара торгуется на уровне 1,1313. И только против иены евро подрос - пара EUR/JPY торгуется сейчас на уровне 135,51, поднявшись на 0,23%.

На встрече сегодня министр финансов Греции Янис Варуфакис должен представить Еврогруппе требования о завершении международной программы финансовой помощи и переходе к новому соглашению о реструктуризации долга. Он хочет добиться "переходного соглашения", чтобы выиграть время до июня и разработать окончательное соглашение.

"Греция в центре внимания, а греки, вероятно, представят план, встретивший сопротивление. Так что для евро есть понижательный риск, и после любого подъема до $1,1360 будет распродажа", - уверен Джереми Стретч из CIBC World Markets.