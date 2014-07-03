Peugeot продолжает экспансию в Китай

Французский концерн Peugeot Citroen собирается открыть в Китае свой четвертый завод. Он будет построен в провинции Сычуань (г. Чэнду). Компания заявила, что производство автомобилей на новом заводе начнется в четвертом квартале 2016 года. Предполагается норма ежегодной сборки в 300 000 кроссоверов и универсалов.

После того, как эти производственные мощности будут введены, всего на территории КНР Peugeot и его деловой партнер Dongfeng будут собирать до 1 млн автомобилей в год. Продажи машин концерна в КНР к 2020 году планируется увеличить до полутора миллионов (в прошлом году продажи выросли на 26% и теперь составляют 557 тысяч автомобилей).