"Трансаэро" и "ЮТэйр" просят господдержки

Замедление роста международных авиаперевозок и спад турпотока привели к тому, что авиакомпании пошли за помощью к государству. По информации издания "Коммерсант", среди тех, кто обратился за помощью,— крупные "Трансаэро" и "ЮТэйр", обремененные значительными долгами. Правительство уже готово рассмотреть возможность выдачи авиакомпаниям госгарантий по кредитам, сообщает газета. Варианты господдержки находятся в проработке.



В авиаотрасли есть небольшой рост, но он неравномерный: высокоприбыльные зарубежные перевозки резко замедлились. Ситуация на авиарынке уже встревожила и Росавиацию, которая провела в конце прошлой недели совещание с участниками рынка. В ведомстве сообщили, что "встреча была рабочей и посвящалась операционной деятельности авиакомпаний". Есть также информация, что на совещании обсуждалось сложное состояние рынка: "Перевозчики входят в низкий сезон, поэтому у всех компаний возникает некий дефицит денежных средств, который необходимо восполнять тем или иным способом". Авиакомпании сейчас работают по всем направлениям для привлечения финансирования, прорабатывая и возможность господдержки.

Другой собеседник "Коммерсанта" говорит, что на совещании в Росавиации обсуждалась и дальнейшая деятельность "ЮТэйра". Согласно отчетности компании по РСБУ, на конец июня ее краткосрочная задолженность составила 57 млрд руб., долгосрочная — 27 млрд руб. Летом компания уже объявила о программе оптимизации расходов на 5 млрд руб. в год., включая сокращение персонала, отказ от неприбыльных маршрутов и сокращение флота. Один из источников газеты говорит, что у "ЮТэйр" копится значительная задолженность перед компаниями, работающими во Внуково. Он не исключил, что аэропорт (базовый для "ЮТэйр" и "Трансаэро") может в осенне-зимнем расписании начать работу с авиакомпаниями по предоплате, но снизит цену обслуживания.



Вчера министр транспорта РФ Максим Соколов Максим Соколов сообщил со ссылкой на расчеты "Трансаэро", что дополнительные затраты (из-за перелета Украины) перевозчиков оцениваются в $3 млн ежемесячно, причем "наиболее болезненно на это реагирует именно "Трансаэро", поскольку большая часть маршрутов направлена транзитными коридорами через Черное море". Чистая прибыль перевозчика за первое полугодие — 750,5 млн руб., выручка 48,6 млрд руб., но общая задолженность "Трансаэро" выросла на 10 млрд руб., до 125 млрд руб. Независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко, мнение которого приводит "Коммерсант", считает, что, в отличие от 2009 года, нынешние проблемы в авиаотрасли носят внутренний характер: рынок показывает высокие темпы роста, тогда как в 2009 году в первом полугодии было падение на уровне 18%. Но перевозчики, замечает эксперт, в погоне за быстрым ростом мало внимания уделяли повышению рентабельности, и с учетом инфляции все эти годы доходная ставка снижалась. На финансовое состояние перевозчиков наложили отпечаток и снижение глубины продаж при окончании высокого сезона, и дебиторская задолженность из-за банкротств туроператоров, говорит господин Крамаренко, а из-за санкций резко ухудшился доступ к новым заимствованиям. Вероятно, Минфину придется частично удовлетворить просьбы перевозчиков, считает он.