Европа опасается за ситуацию в Греции и снизила фондовые индексы

Торги в понедельник закончились падением основных фондовых индексов Старого Света: политическая ситуация в Греции вызывает все больше опасений у инвесторов.

Так, Stoxx Europe 600 потерял 0,7%; FTSE 100 снизился на 0,24%; САС 40 ослаб на 0,85%; DAX — на 1,69%.



В воскресенье Алексис Ципрас, новый премьер-министр Греции, подтвердил более давние высказывания своего нового министра финансов о том, что Афины не станут просить Европу продлевать программу помощи, которая действует сейчас. Условия этой программы идут вразрез с предвыборными обещаниями Ципраса, и сейчас премьер снова обещает увеличить минимальную заработную плату в стране, приостановит приватизацию объектов инфраструктуры. Словом, инвесторы, которые предполагали, что Ципрас вынужден будет идти на уступки, ошиблись: пока греческий премьер-министр ведет себя достаточно жестко.

Особенно сильно страдает от этого банковский подындекс Stoxx 600: он потерял 1,6%. Самые крупные потери понесли греческие National Bank of Greece и Piraeus Bank SA, которые снизили капитализацию на 10%. Испанские BBVA и Santander ослабли на 2%.

В HSBC Holdings Plc, кроме греческих событий, происходят и внутренние неприятности: обнаружилась самая крупная утечка данных клиентов во всей мировой банковской истории, причем с огромным ущербом для репутации банка. Международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные более чем о сотне тысяч тайных счетов в швейцарском подразделении HSBC. По этим материалам понятно, что банк помогал отмывать и скрывать деньги от налогов. В результате этого капитализация британского банка снизилась на 1,6%.

Автопроизводители тоже «просели»: Renault, Volkswagen и BMW подешевели более чем на 3%, а соответствующий подындекс S&P 500 – на 2,9%.

А вот горнодобывающий сектор и энергетические компании подросли на информации о том, что ОПЕК снизила прогноз поставки нефти из стран, не входящих в картель. Glencore Plc окрепла на 3,8%; Rio Tinto – на 2,2%, Statoil – на 4,4%.