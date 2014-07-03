Поведение основных валют: аналитика за июнь, прогнозы на июль

Июньские приключения доллара были не очень счастливыми. В своем аналитическом обзоре эксперт FX BAZOOKA Кира Юхтенко говорит, что два серьезных фактора повлияли на его падение. Первый — это отсутствие «ястребиных» комментариев со стороны ФРС о повышении ставок. И второй — слишком сильное сокращение ВВП США в I квартале по сравнению с прогнозным (ожидалось снижение на 1,8%, а фактическое значение оказалось 2,9%). В мае на 1% понизилось количество заказов на товары длительного пользования. Всё это не самым лучшим образом сказывается на силе американской валюты. Сегодня ожидается выход данных по количеству созданных рабочих мест и уровню безработицы в США, но даже если эти данные окажутся существенно лучше прогнозного, аналитики не ждут резкого усиления доллара. Позиция ФРС — скорее выжидательная, чем деятельная.

Что касается пары EUR/USD, то аналитики характеризуют ситуацию как устойчивую. Единая валюта «обитает» на уровнях, превышающих $1,3600. Июнь был богат на события. Во-первых, ЕЦБ в условиях роста угрозы дефляции объявил об очень серьезном смягчении политики: сократилась ставка рефинансирования, уменьшились ставки по депозитам, объявлено о целевых долгосрочных кредитах европейским банкам. ЕЦБ пообещал, что процентные ставки будут удерживаться на низком уровне, а период предоставления банкам неограниченной краткосрочной ликвидности удлинен до 2016 года. Всё это, на первый взгляд, обещает плавное снижение по UER/USD, однако всё гораздо сложнее. Пока результат действий ЕЦБ — снижение ставок на рынке валют. А наряду с не самыми радужными новостями из Америки всё происходящее помогает евро держаться на плаву. Сегодня состоится очередное заседание ЕЦБ, и дальнейшие движения рынка будут зависеть от того, какая монетарная политика будет принята европейским регулятором. В целом прогнозы по евро благоприятны, и его подъем рассматривается аналитиками как возможность для долгосрочных продаж.

Британский фунт в июне резко скакнул вверх и обновил свой шестилетний максимум. Сейчас пара GBP/USD находится на уровне 1,7115. Предполагается, что ее поддержка усиливается не только благоприятными данными по британской экономике, но тем, что монетарные политики британского и американского центробанков продолжают сильно расходиться. В целом экономика Британии показывает уверенное восстановление. ВВП в I квартале вырос на 0,8%, апрельские данные по безработице показали падение до пятилетнего минимума. Банк Англии уже высказывался о том, что осенью вполне возможно повышение процентных ставок. На фоне сильного падения экономики США в I квартале фунт продолжает расти против доллара. Аналитики говорят о том, что уход ниже поддержки $1,6700 будет сигнализировать о том, что растущий тренд заканчивается.

В июле сохранится медвежье давление на пару USD/JPY. Спрос на доллар снизился, а вот на иену — напротив, возрос. Рост японской экономики (+1,6% за I квартал), победа над затяжным периодом дефляции — всё это укрепляет иену. Аналитики предполагают, что ситуация поменяется, и вливаний в экономику японскому центробанку все-таки не избежать, поэтому в долгосрочной перспективе по этой паре ожидается рост, а вот в среднесрочном периоде есть шансы на снижение. Покупка пары на просадке сейчас считается прибыльной стратегией.