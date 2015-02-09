Евро дешевеет после заявлений премьер-министра Греции

В понедельник днем евро закончил рост против доллара и пошел вниз — инвесторы засомневались в его будущем после того, как обострилась ситуация вокруг греческого долгового кризиса. Новый премьер-министр Греции заявил, страна не собирается соблюдать условия старого соглашения о помощи со стороны «тройки» европейских кредиторов.

К 16:58 по мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1296, снизившись с максимума сессии в 1,1359. Сейчас падение составляет 0,18%.

Инвесторы вновь стали более осторожными, когда Алексис Ципрас заявил, что планирует выполнять предвыборные обещания и отказаться от политики жесткой экономии. Он также обещал, что страна не нуждается в международной помощи — по крайней мере, на тех условиях, на которых ее оказывали до января 2015 года. Ципрас также добавил, что сейчас он в поиске новых «соглашений» на получение краткосрочного кредита до июня.

Сегодня уже довольно сильно упала фондовая биржа Греции, а доходность облигаций страны наоборот, подскочила — участники рынка знают, что у правительства осталось не так много времени, чтобы договориться о новых условиях или найти другую программу финансирования.

Прежде евро вырос к доллару, когда американская валюта потеряла набранные уровни на фоне отчетов по числу рабочих мест в США (те данные были намного лучше ожиданий). Инвесторы все еще надеются, что ФРС повысит ставки к середине 2015 года. Толчок вверх для евро был после данных об объемах экспорта Германии в 2014 году — он увеличился до рекордного максимума в 1,13 трлн евро (рост составил 3,7% по сравнению с годом ранее). Импорт тоже вырос - на 2% - до 915,6 млрд евро.

Евро сегодня упал также и против иены - пара EUR/JPY снизилась на 0,65% до 133,93 и против фунта - пара EUR/GBP упала до отметки 0,7421.