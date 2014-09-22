Минфин решил вернуть гражданам прошлогодние пенсионные накопления

Как сообщает Lenta.ru, Минфин РФ внес в правительство законопроект о возврате в 2015 году в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) пенсионных накоплений граждан за 2013 год на 500 миллиардов рублей. Хотя, окончательного решения о возврате этих средств в правительстве пока нет.



«Минфин внес законопроект в правительство, который предполагает возврат этих денег после вступления фондов в систему гарантирования», — сказал Моисеев. При этом он предупредил, что окончательного решения о возврате этих средств НПФ в правительстве пока нет.

Моисеев выразил надежду, что большинство фондов вступят в систему гарантирования 1 января 2015 года.

Алексей Улюкаев, глава Минэкономразвития заявил, что государство должно вернуть россиянам один триллион рублей, изъятый в виде замороженных пенсионных накоплений. «И тот триллион рублей, который мы с вами должны накопительной системе: 500 миллиардов за 2013 год, 243 миллиарда за 2014 год и 309 миллиардов за 2015 год — надо туда вернуть», — отметил министр.

В результате моратория на накопительные взносы, введенного правительством в 2014 году, накопительная часть пенсии была направлена в распределительную систему. В начале августа правительство решило продлить мораторий на 2015 год. Социальный блок правительства, в частности министр труда Максим Топилин и вице-премьер правительства Ольга Голодец, предложили совсем отменить накопительную пенсию и сделать пенсионную систему полностью солидарной.

Данный мораторий, а также планы по отмене накопительных пенсий встречают серьезные возражения в экономическом блоке правительства и экспертном сообществе.