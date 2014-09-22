Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона опечалены

Как сообщает "Финмаркет", фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сегодняшнюю сессию в миноре.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 0,6%.



Гонконгский Hang Seng — на 1,4%;

Китайский Shanghai Composite — на 1,7%;

Японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi опустились на 0,7%;

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,3%.

Новозеландский NZX 50, тем не менее, вырос на 1,1% после победы правящей партии на выборах в парламент.

В сентябре индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающих отраслях Китая мог опуститься до 50 пунктов, свидетельствует опрос, проведенный Bloomberg перед публикацией предварительной оценки HSBC Holdings Plc во вторник. В августе индикатор составил 50,2 пункта.

Министры финансов и главы Центробанков G20 на встрече в австралийском Кэрнсе в очередной раз выразили обеспокоенность длительным сохранением низких процентных ставок, которое может усилить риски на финансовых рынках.

Министр финансов КНР Лу Цзивэй заявил ранее, что китайской экономике, крупнейшей в Азии, грозит понижательное давление. Тем не менее, он вновь отметил, что существенных изменений экономической политики в ответ на колебания отдельных макроэкономических индикаторов не будет.

Тем временем бывший зампредседателя Банка Японии Кадзумаса Ивата отметил, что Япония вновь столкнулась с угрозой рецессии, поскольку ослабление нацвалюты снижает покупательную способность домохозяйств и отрицательно сказывается на прибыли компаний, не ориентированных на экспорт.