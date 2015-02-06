Доллар укрепляется перед важными американскими отчетами

В пятницу днем доллар крепнет в парах с основными валютными конкурентами — инвесторы готовятся к публикации долгожданных отчетов по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Особенно интерес участников рынка вызван тем, что вчерашний отчет по обращениям за пособием по безработице поднял спрос на американскую валюту.

К 15:28 по мск пара EUR/USD упала на 0,16% - до уровня 1,1460, потому что инвесторы все еще наблюдают за конфликтом Греции и «тройки» кредиторов — особенно после заявления министра финансов Германии о том, что Германия готова помочь в сложившейся сложной ситуации. Вчера вечером ЕЦБ заявил, что отказывается принимать греческие облигации в качестве залога для кредита.

Экономические отчеты из США опубликуют сегодня в 16:30 по мск.

В это время немного укрепился против доллара - пара GBP/USD торговалась на уровне 1,5345. На пару давили новости от управление национальной статистики Великобритании о том, что в декабре дефицит торгового баланса вырос до £10,15 млрд с £9,28 млрд фунтов в ноябре. Аналитики прогнозировали в декабре дефицит в £9,10 млрд.

Пара USD/CHF упала на 0,11% - до 0,9200, а пара USD/JPY также пошла вниз на 0,21% - до 117,29. Швейцарские отчеты продемонстрировали, что в январе резервы иностранной валюты страны выросли до 498,4 млрд швейцарских франков с 495,1 млрд в декабре.

Австралийский и новозеландский доллары, наоборот, растут против доллара американского: пара AUD/USD выросла на 0,71% - до 0,7853, а пара NZD/USD подросла на 0,30% - до уровня 0,7428. Австралийская валюта не отреагировала на заявление Резервного банка Австралии о сокращении прогноза экономического роста страны на 2015 год 3% до 2,75%. Канадский доллар в паре с американским стабилен, пара USD/CAD торговалась на отметке 1,2446 — рост на 0,10%.